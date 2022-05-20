Galeriler Yazarlar
Adıyaman 21
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.381,73
ALTIN
938,72
DOLAR
15,90
STERLİN
19,86
EURO
16,81

Vali Ayhan göreve başladı

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Şanlıurfa’ya atanan Vali Salih Ayhan, bugün görevine başladı.

20 Mayıs 2022 Cuma 15:05
22 Okunma
Vali Ayhan göreve başladı

11 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanan 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şanlıurfa Valiliğine atanan Vali Ayhan bugün görevine başladı. Valilik binası önünde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve vali yardımcıları, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı ile il protokolü tarafından karşılanan Vali Ayhan, tören mangasını selamladı.
Peygamberler Şehri Şanlıurfa’ya Vali olarak atanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür eden Vali Ayhan, "Peygamberler şehri Şanlıurfa’ya tarihiyle, ekonomisiyle, turizmiyle büyük bir potansiyele sahip bu güzel şehre hizmet edeceğim için çok büyük bir onur duyduğumu belirtmek istiyorum" dedi. 
"Aşk ile şevk ile hizmet edeceğiz"
Şanlıurfalılara hitap eden Vali Ayhan "Ülkemizin en güzel illerinden birinde göreve başlamak her faniye nasip olmaz, hele hele bir valilik makamına hiç nasip olmaz ama Rabbime hamdolsun ki bizlere böyle güzel bir makamı nasip eyledi. Rabbim bunun hakkını verebilmeyi nasip etsin. Sultan Şehir ’den geldik. Sultan Şehri’nde olan hemşerilerimize bize olan desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi Peygamberler Şehri’ndeyiz. Hep birlikte aşk ile şevk ile yılmadan yıkılmadan yılgınlık göstermeden hizmet edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı. 
Daha önce görev yapmış valilere de teşekkür eden Vali Ayhan: "Kadim şehir Şanlıurfa’ya hizmet eden başta benden önceki meslek büyüğüm Abdullah Erin ve diğer görev almış mülki amirlere teşekkür ederim. İnşallah Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, vali yardımcılarımız ve kurum müdürlerimiz ile birlikte ortak akıl ve istişare ile kentin kalkınabilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. 
Spora düşkün, sporu seven, sporcu biri olduğunu belirten Vali Ayhan,  sporun tüm dalları ile haşır neşir olduğunu kaydederek: "Futbola özel bir ilgim var. Futbol bir şehrin heyecanını, duygularını amasız lakinsiz birleştiren bir enstrümandır. Şehrin vitrini ve vizyonudur. Bu kadim şehre, Peygamberler şehrine hizmet etme şerefini bizlere nasip eden Rabbime sonsuz hamd ediyorum." dedi.
Vali Ayhan, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SGK İl Müdürü Tekin, Adıyaman'da 123 bin SGK'lı çalışan olduğunu açıkladı
SGK İl Müdürü Tekin, Adıyaman'da 123 bin SGK'lı çalışan olduğunu açıkladı
Başkan İnan'dan '19 Mayıs' mesajı
Başkan İnan'dan '19 Mayıs' mesajı
Gençlerle Buluşan Başkan Kılınç önce gençlik dedi - Videolu Haber
Gençlerle Buluşan Başkan Kılınç önce gençlik dedi - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan 'Gençlik Haftası' mesajı
Başkan Kılınç'tan 'Gençlik Haftası' mesajı
Vali Çuhadar'ın '19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajı
Vali Çuhadar'ın '19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajı
Bakan Kirişçi: Rusya Ukrayna savaşı tabi ki pek çok şeyi alt üst etti - Videolu Haber
Bakan Kirişçi: Rusya Ukrayna savaşı tabi ki pek çok şeyi alt üst etti - Videolu Haber
Yeni Mahalle'de kaldırım döşeme çalışması
Yeni Mahalle'de kaldırım döşeme çalışması
Başkan Kılınç, Üniversite gençliğiyle bir arada
Başkan Kılınç, Üniversite gençliğiyle bir arada
Petrol Mahallesi yollarına kilitli parke taşı döşeniyor
Petrol Mahallesi yollarına kilitli parke taşı döşeniyor
Engelliler çakı gibi asker oldu
Engelliler çakı gibi asker oldu
Büro Memur-Sen'den üyelerinden mali ve özlük hakları talebi - Videolu Haber
Büro Memur-Sen'den üyelerinden mali ve özlük hakları talebi - Videolu Haber
Yunus Emre Mahallesi'nde asfalt çalışması
Yunus Emre Mahallesi'nde asfalt çalışması
Vali Çuhadar’a 'SGK Haftası' ziyareti
Vali Çuhadar’a 'SGK Haftası' ziyareti
Dağlı: Yarınlarımızın en büyük güvencesi gençlerimizi geleceğe hazırlamak hepimizin görevidir
Dağlı: Yarınlarımızın en büyük güvencesi gençlerimizi geleceğe hazırlamak hepimizin görevidir
Engelliler sahabe ziyaretinde buluştu
Engelliler sahabe ziyaretinde buluştu
ADD'de bayrak değişimi
ADD'de bayrak değişimi
Başkan Kılınç, Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi
Başkan Kılınç, Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi
Başkan Kılınç, Beyaz melekleri unutmadı
Başkan Kılınç, Beyaz melekleri unutmadı
Vali Erin kamu yöneticileriyle helalleşti - Videolu Haber
Vali Erin kamu yöneticileriyle helalleşti - Videolu Haber
Vali Mahmut Çuhadar’a 'Vakıflar Haftası' ziyareti
Vali Mahmut Çuhadar’a 'Vakıflar Haftası' ziyareti
İş insanı ve siyasetçi Torunoğlu'dan Başkan Çatan'a ziyaret
İş insanı ve siyasetçi Torunoğlu'dan Başkan Çatan'a ziyaret
Kaldırım çalışmaları devam ediyor
Kaldırım çalışmaları devam ediyor
Kent Park yeşillendiriliyor
Kent Park yeşillendiriliyor
Vali Çuhadar, jandarma ve emniyet personellerini ödüllendirdi
Vali Çuhadar, jandarma ve emniyet personellerini ödüllendirdi
Emlak ve ÇTV'nin ilk taksiti için son tarih 31 Mayıs
Emlak ve ÇTV'nin ilk taksiti için son tarih 31 Mayıs
Başkan Tosun güven tazeledi
Başkan Tosun güven tazeledi
Yeni keşfedilen bitkiye Prof. Dr. Ahmet Zafer Tel’in adı verildi
Yeni keşfedilen bitkiye Prof. Dr. Ahmet Zafer Tel’in adı verildi
Aydın: Hükümetin intiharların azalması için çalışma yapması lazım - Videolu Haber
Aydın: Hükümetin intiharların azalması için çalışma yapması lazım - Videolu Haber
Vali Çuhadar'dan 'Engelliler Haftası' mesajı
Vali Çuhadar'dan 'Engelliler Haftası' mesajı
Yeni Mahallede asfalt çalışması
Yeni Mahallede asfalt çalışması

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim