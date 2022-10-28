Üniversitede uygulama anaokulu öğrencilerinden 29 ekim kutlaması

Rektörlük Konferans Salonundaki etkinliğe Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Genel Sekreter Doç. Dr. Aykut Dündar, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Zuhal Karagöz Genç, Uygulama Anaokulu Müdürü Barış Teber, okul öğretmenleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Turgut, “ Bugün geleceğimizin teminatı olan miniklerimizin belki de ilk Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına şahit olacağız. Aziz bir neslin büyük mücadeleleri neticesinde kurulan ve bizlere armağan edilen Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü kutlarken, gelecek sene de 100. yıl dönümünü kutlayacak olmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Minik evlatlarımıza bu güzel günde kariyer yolculuklarında başarılar dilerken, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum.” dedi.

Birbirinden güzel görüntülere sahne olan etkinlikler; Yıldızlar, Kelebekler, Minik Kalpler ve Minik Mucitler sınıf öğretmenleri ve öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak hazırlamış oldukları gösterilerle renklendi. Katılanlar tarafından büyük beğeni toplayan minik öğrencilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterisi ayakta alkışlanırken, program hep bir ağızdan coşku ile söylenen marşlarla son buldu.