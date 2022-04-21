UNHCR Koordinatörü Kortsaris'ten, Başkan Kılınç'a ziyaret

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kıdemli Saha Koordinatörü Periklis Kortsaris ve Şanlıurfa UNHCR Ofisi temsilcileri, Adıyaman Belediyesi ile UNHRC Şanlıurfa Ofisi tarafından sürdürülen ortak projeleri görüşmek üzere Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kıdemli Saha Koordinatörü Periklis Kortsaris, kendilerini sıcak bir şekilde ağırlayan Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

Başkan Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "UNHCR Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kıdemli Saha Koordinatörü Periklis Kortsaris ve Şanlıurfa UNHCR Ofisi Temsilcilerinin ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Belediyemiz ve UNHCR işbirliğinde yürüttüğümüz projeleri değerlendirip başta kadınlara ve çocuklara yönelik yapılacaklar konusunda istişarelerde bulunduk" şeklinde konuştu.