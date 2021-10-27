Ulum‘dan Elazığ’daki Okullara Temizlik Malzemesi Desteği

Ulum yaptığı açıklamada ise; yıllar evvel Adıyaman imam hatip lisesinde görev yapan Türk Dili Edebiyatı öğretmeni Özlem Tokgöz hocamız ve Adıyaman Ticaret Meslek Lisesinde bilgisayar dersi öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Aydın hocamıza “Temiz İnsan Temiz Okul Projesi” kapsamında vefa örneği göstererek pandemi sürecinide fırsata çevirerek 1 yıllık temizlik malzemesi desteğinde bulunduk. Elazığ Kaya Karakaya Anadolu Lisesinde görev yapan TDE öğretmeni Özlem Tokgöz , Bahçelievler Ortaokulunda görev yapan bilişim teknikleri öğretmeni Ahmet Aydın ve Genç Osman İşitme Engelliler okulunda görev yapan Uğur Tokgöz hocamızın okullarına temizlik malzemesi götürmenin mutluluğunu yaşadım.

Yaptığımız çalışma kapsamındaki okullara birer yıllık temizlik malzemesi Maske, Sıvı Sabun, Camsil, Genel Temizleyici, Çamaşır suyu ulaştırmak nasip oldu. Yıllar evvel ilimizde görev yapıp şuan Elazığ da görev yapan hocalarım ise beni karşılarında gördüklerinde mutluluklarını gizleyemediler.

Özlem Tokgöz , Uğur Tokgöz ve Ahmet Aydın ise duygularını şöyle dile getirdiler. Senin gibi bir öğrenci yetiştirdiğimiz için mutluyuz gururluyuz göğsümüz kabardı bizleri çalıştığımız okuldaki idarecilerimize karşı çok onure ettiniz dediler.

Son olarak Ulum yapılan bu çalışmanın mimarlarından olan ABC Deterjan Adana Bölge Müdürü Hakan Kılınçlar beye, Onur Doğanok Kardeşime ve Mas Platform Vinç Kiralama San ve Tic. Ltd. Şti. Yöneticisi Erkan Dilek beye verdikleri katkılardan ve destekten dolayı çok teşekkür ediyorum diyerek sözlerini tamamladı.