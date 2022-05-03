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Ulubey: Ülkemizde gazetecilik her zaman zor bir meslek olmuştur

Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey, '3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü' nedeniyle yaptığı açıklamada," Gazeteciliğe başladığımdan bu yana doğruluğuna inandığım konuları kaleme almaktan çekinmedim. En azından vicdanen rahatım diyebilirim."dedi.

03 Mayıs 2022 Salı 20:16
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Ulubey: Ülkemizde gazetecilik her zaman zor bir meslek olmuştur

'3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'  nedeniyle açıklama yapan Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey," İki zor işi seçmişim. Basın ve siyaset. Siyaset uzun, emek isteyen, meşakkatli bir yoldur. Severek yaptığım için her iki önemli işimin zorluğuna katlanıyorum. Gül ve diken misali gazeteciliğe başladığımdan bu yana doğruluğuna inandığım konuları kaleme almaktan çekinmedim.  En azından vicdanen rahatım diyebilirim. Biliyorsunuz geçmiş yıllarda teknoloji bugün ki; kadar ileri değildi.  Akşamdan yazacaklarımı yazar, beyaz bir kağıda geçirirdim. Siyasetteki mücadelemde en büyük destekçim olan eşim sabahın erken saatinde zarfın içine koyduğum yazımı hiç üşenmeden dolmuşa verir, Adıyaman'da gazeteye ulaştırırdı. Yıllarca bu böyle devam etti. Ülke sorunlarına hiçbir zaman bana ne diyemedim. Ülkemi ilgilendiren bir konuda asla duyarsız kalamadım, mutlaka düşüncelerimi, olması gerekenleri, anlatma sorumluluğuyla hareket ettim. Toplumun sesi olmak adına bunu yapmaya çalıştım. Elbette ki gazetecilik görüldüğü gibi kolay değildi, hak etmediğiniz bedeli ödemek zorunda kaldığınız anlar da   oldu. Mesela ben,  Adıyaman ilimizde yaklaşık 100 Bin kişinin ekmek teknesi olan Tütün üreticilerinin alın terini savunduğum için dört buçuk yıl yargılanma sürecim oldu. Sonunda berat ettim. Demem odur ki,  ülkemizde gazetecilik her zaman zor bir meslek olmuştur.Yüzlerce meslektaşıma doğruları yazdıkları için, ya  şiddete uğrar ya tutuklanır  ya da yazılarını sansürlemek zorunda kalmışlardır." Dedi.
"Doğruları yazan kalemler hep vardı ve var olmaya devam edecektir"
Demokratik çerçevede haklarını arayanları suçlu ilan etmek vicdansızlık olduğunu ifade eden Ulubey, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Oysa ki, gerçekleri yazan, halka doğru haber ulaştıran ve bilgilendiren basının  önünde hiçbir engel ve zorluk olmamalıdır. Tüm zorluklara rağmen gerçeklerden taviz vermeyen, doğruları yazan kalemler hep vardı ve var olmaya devam edecektir. Ben bir gazeteciyim ve bir yazarım.  İsçinin, çiftçinin alınterini savunmanın ya da topluma doğru bilgi vermenin suç olmadığı bilinciyle hareket ettim. Suç işleyenlerin ise elbette sorgulanması, yargılanması gerekir.  Fakat demokratik çerçevede haklarını arayanları suçlu ilan etmek vicdansızlıktır. Ben bütün gazetecilerin, basın emekçilerinin kaleminin özgür olmasını diliyorum.  Demokrasinin vazgeçilmez unsuru, 'özgür bir basındır' Ülkemizde ve dünyada kimsenin düşünce ve ifadelerinden dolayı yargılanmadığı, her türlü baskı ve sansürden uzak, kalemlerin daha özgür yazması umudu ve dileğiyle 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutluyorum."

 

Kaynak: PHA
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