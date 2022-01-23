Ulubey, sürücüleri zincir takmaları yönünde uyardı

Adıyaman ve ilçelerde yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken vatandaşların mecbur olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen ve ticari araç sürücülerin kış lastiği ile zincir takmaları yönünde uyarak Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey,"Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu Tahmin Raporuna göre Yoğun kar yağışının etkili olacağı Adıyaman ve bölgesinde vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmalı. Zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın meskenlerinde kalmaları, mecburi olmadıkça trafiğe çıkmamaları, araçlarını mümkün olduğunca kapalı ve güvenli ortamlara ve görevli ekiplerin karla mücadelelerini etkilemeyecek şekilde park etmeleri, ticari olmayan araçlarda dahi kış lastiği kullanmaları, araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları, can ve mal güvenliği açısından önemli olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Halkımızın bilgilerine, saygılarımla"şeklinde konuştu.