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Ulubey: Güçlü demokrasiler için, güçlü basın olmazsa olmazdır

Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü" yayımladığı mesajda, Haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olan gazetecilik kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleği olduğunu söyledi.

09 Ocak 2022 Pazar 21:09
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Ulubey: Güçlü demokrasiler için, güçlü basın olmazsa olmazdır

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü" nedeniyle yayınladığı mesajında Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey,"Basın, milletin müşterek sesidir. " Özlü sözü bize basının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kamuoyunu bilgilendirmek adına özveri ile 7/24 saat çalışan demokrasimizin vazgeçilmez unsuru basının güçlü olması gerek düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlanması ve gerekse kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru bir şekilde yansıtılması açısından son derece önemlidir."dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Basın Milletin Müşterek Sesidir" sözlerini hatırlatan Ulubey,"Bir ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik gelişmesi ve kalkınması için de etkin rolü büyüktür. Dolayısıyla demokrasilerin yapı taşlarından bir olan, güçlü demokrasiler için, güçlü basın olmazsa olmazdır! Sansürsüz, tarafsız ve özgür bir medya adına, her şartta demokratik değerler korunmalıdır. Görevini toplumsal değerlere saygılı kişisel hak ve özgürlükleri temel alan tarafsız bir anlayışla yerine getiren gazetecilerimiz hiç şüphesiz demokrasimizin en önemli dayanaklarından birisidir. Günümüzde hızla gelişen kitle iletişim araçları ile birlikte etkinliği her geçen gün artan yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşları ve çalışanları, vatandaş devlet arasındaki iletişimin kamuoyu oluşturulması gibi birçok görev üstlenmektedir."şeklinde konuştu.
"Dünya Demokrasi Endeksi’nde 167 ülke arasında 110’uncu sıradayız"
Türkiye'nin 2021 yılında Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 153 sırada olduğunu hatırlatan Ulubey, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Demokratik ve özgür bir toplumun en önemli ihtiyaçlarından biri kuşkusuz tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir gazetecilik anlayışıdır. Kalemini satmayan, basın kartını kiraya vermeyen, eğilip bükülmeyen, tüm baskılara rağmen dik duran tüm basın meslektaşlarımın ‘'10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü" kutlarım. 
Ülkemizin bir çok alanda olduğu gibi basın  karnesinin de  pek  iyi olduğu söylenemez. 
Bakın, 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 153’üncü sıradayız.  Uluslararası Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde139 ülke arasında 117’nci sıradayız.  Dünyada cezaevinde en fazla gazetecinin olduğu ülkeler sıralamasında, cezaevindeki gazeteci sayımız 37’den 17’ye düşse de yine 6’ncıyız.  Dünya Demokrasi Endeksi’nde 167 ülke arasında 110’uncu sıradayız.   Liberal Demokrasi Endeksi’nde ise 179 ülke arasında 149’uncu sıradayız. Toplumsal değerlere saygı gösteren, hukukun evrensel standartlarından sapmayarak icra ettiği görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan, Ülkemizin her noktasında ve yurt dışında büyük emek sahibi olan, Çalışan Gazetecilerimizin Gününü kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren, katledilen tüm basın şehitlerimizi saygıyla anıyor, yıllardır yargılanması devam eden cezaevlerindeki tüm basın mensuplarının bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum. "

Kaynak: PHA
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