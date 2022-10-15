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Tutdere Enerji Bakanı Katarlıyı Adıyamanlıya tercih etti - Videolu Haber

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında, AKP ve MHP oylarıyla TBMM’de kabul edilen, basına ve sosyal medyaya yönelik yaptırımlar içeren düzenlemeye tepki gösterdi, bakanların Adıyaman’da gerçekleştirdikleri göstermelik ziyaretler hakkında da eleştirilerde bulundu.

15 Ekim 2022 Cumartesi 18:20
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Tutdere Enerji Bakanı Katarlıyı Adıyamanlıya tercih etti - Videolu Haber

Adıyaman İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısına TBMM Başkanlık Divanı ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet ile birlikte parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

‘Sansür Yasası’ Türkiye’nin Demokrasi Tarihine Kara Bir Leke Olarak Geçmiştir

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, CHP İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında AKP ve MHP’nin oylarıyla TBMM’de kabul edilen Sansür Yasası ve Adıyaman gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fikir ve düşünce özgürlüğüne hapis cezası getiren 29.maddenin tekliften çıkartılması için TBMM’de çok büyük bir direniş sergilediklerini vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak TBMM’de, bu yasanın özellikle de fikir ve düşünce özgürlüğüne hapis cezası getiren 29.maddenin tekliften çıkartılması için çok büyük bir direniş sergiledik. Çarşamba günü TBMM’yi kapattırdık. Demokratik haklarımızı kullanarak eylemler yaptık ancak bütün mücadelemize rağmen, muhalefetimize rağmen çoğunluğuna güvenen Cumhur İttifakı gece yarılarına kadar meclisi çalıştırarak bu yasayı çıkardı. Bu yasa Türkiye’nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Buradan bütün halkımıza şunu söylüyoruz: Ne Cumhuriyet Halk Partisi ne de yürekli, cesur ülkesini ve milletini seven basın mensupları asla susmayacaklardır, asla korkmayacaklardır. Gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

CHP Lideri’nin Adıyaman Programı Sonrası Bakanlar Adıyaman’a Akın Etmeye Başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman’a gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında bakanların Adıyaman’a akın ettiklerine dikkat çekerek, gelen bakanların da ‘yapacağız, edeceğiz’ sözleriyle Adıyamanlıları oyaladıklarını ifade eden Milletvekili Tutdere, “Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman ziyaretinin ardından neredeyse iki güne bir iktidar partisinden bakanlar Adıyaman’a gelmeye başladı. Fakat bakanların Adıyaman ziyaretleri sadece birkaç yeri ziyaret ederek ve çay içmekle geçiyor. Tarım ve Orman Bakanı başta olmak üzere, Adıyaman’a gelen hiçbir bakanın Adıyaman’ın kronikleşmiş sorunlarıyla ilgili bir açıklamasını ne gördük ne de duyduk. Hiçbir bakanın, yıllardır Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde halkımız ve örgütlerimizle birlikte takip ettiğimiz Adıyamanımızın çözüm bekleyen sorunlarına merhem olacak açıklamaları olmadı. Şehrimize gelen bakanlar sadece ‘yapacağız, edeceğiz’ sözleriyle Adıyaman halkını ve Adıyaman kamuoyunu yanıltmaya dönük açıklamalarında bulundu. Sanki 20 yıldır iktidarda değilmişlercesine, yuvarlak kelimelerle genel siyaseti konuşarak Adıyaman ziyaretlerini tamamladılar, bunu bütün halkımız biliyor.” dedi.

Bakan Dönmez Adıyaman’a Gelmek Yerine Katar Emirini Karşılamayı Tercih Etti

Türkiye’ye ziyaret gerçekleştiren Katar Emiri için Adıyaman programını iptal eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez’i eleştiren Milletvekili Tutdere, “Sanayi sitelerinde işletmeleri bulunan mağdurlar özellikle de GES’ler konusunda mağdur edilen iş insanları başta olmak üzere, tüm Adıyamanlıların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından bir beklentisi vardı. Ancak aldığımız bilgiye göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Adıyaman’a gelmek yerine Katar Emirini karşılamayı ve onunla görüşmeyi tercih etti. Yani Katarlıyı Adıyamanlıya tercih etti. Başkanlık Sistemi’nde bakanlarının pozisyonu budur. Başkanlık Sistemi’ne geçilmesiyle beraber bakanlar halkın gündeminden ve milletten uzaklaştılar. Onlar atanmış bürokratlar, ondan dolayı da hiçbir şey umurlarında olmuyor. Dolayısıyla bakanların ne Adıyaman’ın ne Türkiye’nin ne de halkımızın sorunlarına çözüm üretme gibi bir kabiliyetleri de kalmamıştır.” dedi.

CHP Olarak, Adıyaman’ın Sorunlarının Çözümü İçin Mücadelemizi Sonuna Kadar Sürdüreceğiz

Ne sansür yasasının ne de baskıların kendilerini asla yıldırmayacağının altını çizen Milletvekili Tutdere, “Fakat biz buradayız, arkadaşlarımızla beraber halkımızla beraberiz. Köydeyiz, sokaktayız her yerdeyiz. Sonuna kadar Adıyamanlıların hakkını ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Adıyaman’ın sorunlarını parlamentoya taşıyacağız. Sorunların çözümü için de sonuna kadar arkadaşlarımızla beraber mücadelemizi sürdüreceğiz. Ne sansür yasası ne de baskılar bizi yıldırmayacak. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi adım adım iktidara yürüyor, Türkiye’yi bu sıkıntılardan hep beraber kurtaracağız.” şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA
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