TÜRKAV BAŞKANI BABAR TÜRKEŞ'İN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE BİR AÇIKLAMA YAPTI

Babar ; ‘’Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı; kuruluş fikrini ortaya koyan, Türk Milliyetçiliğinin Mimarlarından ,Türk Dünyasının Lideri Büyük Devlet Adamı Türk’ün son Başbuğu ,Başbuğ Alparslan Türkeş ; Cenab-ı Allah’ın Türk milletine bahşettiği en büyük insanlardan biridir .

Ömrü hayatını ,Türk İSLAM davasına adamış , Türk dünyasına eşsiz hizmetler sunan ulu şahsiyetlerdendir . Her türlü cefayı , çileyi çekmiş , her türlü işkenceleri yaşayarak her türlü bedeli Ödemiş , ama Türk milletine olan aşkından ve sevdasından asla vazgeçmemiştir .

Bedenen bu fani dünyadan ebediyete göç Etsede; fikirleri , büyük Türk İSLAM davası ilk gün gibi Türk gençliğinin mayasının yoğrulduğu Ülkü ocaklarında yeniden filizlenmekte , fikir babası olduğu TÜRKAV da , Siyasi olarakta genel başkanlığını yaptığı MHP de yaşamaktadır .

Rahmeti Rahman’a kavuşmasının 25. Yıl dönümünde TÜRKLÜK BEDENİMİZ , İSLAMİYET RUHUMUZ Diyen Türkün başbuğu Alparslan Türkeş’i Rahmetle ve MİNNETLE ANIYORUZ . RUHUN ŞAD MEKANIN CENNET OLSUN BAŞBUĞUM" dedi..