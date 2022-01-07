Türk Sağlık-Sen İşyeri Temsilciliğine Yaşar getirildi

Türk Sağlık-Sen İşyeri Temsilciliğine getirildi. Düzenlenen programda Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı N. İrfan Tokur ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından belgesi teslim edilerek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaret ve görev için teşekkür eden Türk Sağlık-Sen İşyeri Temsilcisi Yunus Yaşar,"Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türk Sağlık-Sen İşyeri Temsilciliğine bizleri layık gören Başkan N. İrfan Tokur ve Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum. Rabbim yardımcımız olsun."şeklinde konuştu