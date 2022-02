Turizmcilerden, Başkan Kılınç'a teşekkür

Adıyaman’ın örfünü, adetlerini, geleneklerini, turistik değerlerini ve yöresel tatlarını tanıtma adına her projeye sonuna kadar destek veren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın bu çabası her kesimden olduğu gibi turizmcilerden de takdir görüyor.

Göreve geldiği günden bu yana il içinde ve il dışında her türlü tanıtım organizasyonunda Adıyaman’ın değerlerinin tanıtılmasını sağlayan Adıyaman Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen Emitt Fuarı'na katılarak Adıyaman'ın tanıtımına sunduğu katkıdan dolayı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a yaptıkları ziyarette teşekkür eden Adıyamanlı turizmciler, ancak el birliği yaparak Adıyaman'ın değerlerinin ayağa kaldırılabileceğini söyledi.

Ziyaretle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, kendisini ziyaret eden Adıyamanlı turizmcilere teşekkür ederek, "Adıyaman Belediyesi olarak turizme çok önem veriyoruz. Adıyaman’da turizmi geliştirmek istiyorsak ilimizin değerlerini tanıtma işine özen göstermeliyiz. İnşallah kısa süre içerisinde Adıyaman’ımızın değerlerini ve tatlarını tüm dünya duyacak ve bu değerleri ve tatları görüp, tatmak için buraya gelecek. Bunun için Adıyaman Belediyesi olarak biz elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.