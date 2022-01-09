TÜRDEF Fatih İlçe Başkanlığı Görevine İnanç Yakup Çolak Getirildi

TÜRDEF İstanbul il başkanlığı tarafından organize gedilen sağlık buluşmaları programı sonrası genel başkan Mevlüt Kandemir ve İstanbul İl başkanı Servet Öztaş tarafından Fatih ilçe başkanlığı görevine getirilen İnanç Yakup Çolak’a mazbatası teslim edildi.

Almış olduğu görevi en iyi şekilde yerine getirme adına elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade eden Çolak; “2021 yılında kurulan Türkiye Tüm Dernekler Federasyonu (TÜRDEF) her geçen gün büyüyerek yoluna devam etmektedir. Türkiye genelinde 41 il başkanlığı var, federasyonuz çatısı altında çok sayıda dernek bir araya gelmiş durumda. Bu büyük camiada İstanbul Fatih İlçe başkanı olarak görevlendirmiş olmam benim için büyük bir gururdur. Bana bu görevi layık gören başta İl başkanımız Servet Öztaş ve Tüm Türkiye halkına ve kardeşlerimize hizmet etmek için elini taşın altına koymaktan kaçınmayan TÜRDEF Genel Başkanımız Mevlüt Kandemir’e teşekkür ediyorum” dedi.

TÜRDEF Genel başkanı Mevlüt Kandemir ve İstanbul İl başkanı Servet Öztaş, Fatih ilçe başkanlığı görevine atanan İnanç Yakup Çolak’ı tebrik ederek mazbatasını teslim etti.