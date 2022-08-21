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TÜGVA İl Temsilcisi Tepe 1 yıllık görev sürecini değerlendirdi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman İl Temsilcisi Recep Tepe, 2021 yılı Ağustos ayı ile 2022 Ağustos ayı arasında geçirdiği görev sürecini değerlendirdi.

21 Ağustos 2022 Pazar 11:54
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TÜGVA İl Temsilcisi Tepe 1 yıllık görev sürecini değerlendirdi

TÜGVA Adıyaman İl temsilcisi Recep Tepe 1 yıllık süreci değerlendirerek amaçladığı hedefler doğrultusunda son sürat ilerlediğini ifade etti. 
Faaliyetlere toplumsal bütünlüklerini kaybetmemeleri adına odaklandıklarını belirten Tepe,"Adıyaman’da dokunulmadık genç kalmasın diye çıktığımız bu yolda 1 yıllık süremizi alnımız ak başımız dik şekilde tamamladık. Adıyaman’ın en uç mahallesindeki gençlerin de ellerinden tutarak yaptığımız faaliyetlerimize onları da dahil ettik ve faaliyetlerimize katılmaları toplumsal bütünlüklerini kaybetmemeleri adına onlar adına çok yararlı olduğunu düşünüyorum."dedi.
Amaçlarının ve hedeflerinin gençlik olduğunu ifade eden Türkiye Gençlik Vakfı il temsilcisi Recep Tepe "Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarımızda her zaman gençliğin enerjisinden ve heyecanından yararlandık ve spor, sanat, kültür, değerler eğitimi, Kuran-ı Kerim Kursları, Yaz Okulu, yks kursları, geziler ve kamplar dahil olmak üzere bir çok programı gençlerimizle buluşturduk ve buluşturmaya devam edeceğiz."dedi. 
Hedeflerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren TEPE “Dün olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yılmadan yorulmadan işimiz gücümüz gençlik sloganı ile enerjimizi fulleyerek faaliyet ve etkinliklerimize devam edeceğiz ve geçmiş dönemi nasıl ki bu şuurla atlatmanın mutluluğunu nasıl yaşadıysak bundan sonraki süreçte de çizgimizi bozmadan gençlik için çalışmalarımıza devam edeceğiz ve o mutluluğumuzu sürdüreceğiz."şeklinde konuştu.
Ekibine de teşekkür eden Tepe,"Bu süreçte yanımda benimle beraber gecesini gündüzüne katarak emek harcayan yönetim kurulu ekibimizi ve gönüllü çalışma arkadaşlarımızı da en içten duygularımla kutluyorum ve bu yolda beni yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum." Sözlerini ekledi.

 

Kaynak: PHA
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