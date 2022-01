TÜGVA Adıyaman İl Temsilcisi Tepe 2021 yılını değerlendirdi

TÜGVA Adıyaman İl Temsilcisi Recep Tepe, 2021 yılını değerlendirerek, amaçlarının gençlerin her konuda donanımlı bireyler olarak yetiştirmek olduğunu söyledi.

"Satrançtan matematiğe onlarca etkinlik düzenledik"

Amaçlarının Adıyaman'ın ger bölgesindeki gençlere ulaşmak olduğunu aktaran TÜGVA Adıyaman İl Temsilcisi Recep Tepe,"Türkiye Gençlik Vakfı olarak ilk hedefimiz gençlerin her konuda donanımlı bireyler olarak yetişmesidir. Bu konu kapsamında çalışmalarımıza başkanımız öncülüğünde aralıksız devam etmekteyiz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren başkanımız, yönetim kurulumuz ve gönüllü genç ekibimiz ile birlikte Adıyaman'ın her bölgesindeki gençlere ulaşma gayretiyle çalışmalarımıza devam ettik ve hız kesmeden devam edeceğiz. Ortaokul Koordinatörlüğümüzün yürüttüğü faaliyetler arasında haftalık olarak gençlere yönelik değerler eğitimi, teknoloji eğitimi, spor, sanat ve kültür eğitimleri yer almakta. Haftalık bir rutin olarak okuma etkinliklerimizi yaparken kahvaltı buluşmalarında genç arkadaşlarımızla bir araya gelip çeşitli hediyeler dağıttık. Bu doğrultuda binlerce gencimizin gönlüne dokunmayı başardık. Satrançtan matematiğe onlarca etkinliğin yanı sıra bilimden kopmamak için robotik kodlama ve yazılım eğitimlerimizi de sürdürdük. 50'yi aşkın genç ile sinema etkinliği ve yerli malı haftasında buluşarak şükrün önemi ile ilgili gençlerimize ve velilerimize bilgilendirme yaptık. Lise Koordinatörlüğümüzün yürüttüğü faaliyetlerde haftalık olarak düzenlenen okul başkanları toplantılarını gerçekleştirip "Yaz Tahtaya" ve "Enderun Okulu" projeleriyle liseli gençlerimizi ilerideki hayalleri olan üniversiteler hakkında bilgi verdik."dedi.

"35 kız ve 35 erkeğin katılımıyla sinema etkinliğimizi gerçekleştirdik"

Robotik kodlama ve yazılım eğitimlerine yoğun katılım sağlandığını ve 35 kız ile 35 erkeğin katılımıyla sinema etkinliği düzenlediklerini sıralayan Tepe,"Robotik kodlama ve yazılım eğitimlerine yoğun katılım sağlanırken dezavantajlı köy okullarındaki öğrencilere kırtasiye yardımı yapıp yüzlerini güldürmeyi başardık. Lise hanım koordinatörlüğümüzle beraber Nemrut Dağı ziyareti faaliyetimizi gerçekleştirip, 35 kız ve 35 erkeğin katılımıyla sinema etkinliğimizi gerçekleştirdik ve bunun harici birçok sosyal faaliyetlerde gençlerimizle katılım sağladık. Üniversite koordinatörlüğümüzün yürüttüğü faaliyetler arasında "Kardeşlik Halkası" adı altında her hafta buluşmalar düzenledik. Adıyaman'da bulunan şehit ailelerine ziyarette bulunarak yalnız olmadıklarını hatırlatıp, Kur'an okuyup dualar ettik. Sportif faaliyetler ve değerler eğitimi kapsamında doğa gezisi ve piknik etkinliğinde 50 gencimizi bir araya getirdik. Cuma namazları sonrası camii cemaatine tatlı ikramında bulunarak hayır dualarını aldık. TÜGVA Adıyaman Yurdumuzda kalan üniversiteli öğrencilerimize haftalık olarak "İleri Düzeyde Liderlik" programı düzenledik. Üniversite içerisinde kurulan standlar ile Türkiye Gençlik Vakfı'nın tanıtımını yapıp aramıza üyeler ve yurdumuza yeni öğrenciler kazandırdık. Yurdumuzda düzenlediğimiz bilgi yarışmasını kazanan arkadaşlarımıza başkanımız ve yurt müdürümüz eşliğinde hediyelerini takdim ettik. Yarışmaya katılarak emek harcayan herkese ise ayrıca ödül verdik. Saz da söz de gençlerin diyerek yurdumuzda kalan öğrencilerimizin verdiği mini konserin ardından çiğköfte ve tatlı ikramlarında bulunduk. Kızılay ekibiyle yurdumuzda stant kurarak kan bağışı kampanyasında onlara destek olduk."şeklinde konuştu.

"Nemrut Epic Bisiklet Tırmanış etkinliğimize imza attık"

8 il ve 60 sporcunun katılımı ile Nemrut Epic Bisiklet Tırmanış etkinliğine imza attıklarını belirten Tepe,"Spor Koordinatörlüğümüzün yürüttüğü faaliyetler içerisinde ise 240 sporcunun katılımı ile il genelinde futbol turnuvası düzenledik. Öte yandan 8 il ve 60 sporcunun katılımı ile Nemrut Epic Bisiklet Tırmanış etkinliğimize imza attık. Vakfımıza gelen gençlerimize ok, masa tenisi, langırt, satranç, barikat ve dart eğitimleri verip kendilerini geliştirmeleri de yardımcı olduk. Ortaokul'da okuyan hentbol oyuncularımız ile vakıfımızda bir araya geldik ve çeşitli ikramlarda bulunduk. Can dostlarımız olan sokak hayvanlarını da unutmayarak onlara sahip çıktık ve kentin farklı noktalarında bulunan park ve bahçelere mama ve süt koyduk. Bütün bu çalışmalara ek olarak spor, sanat ve kültür alanları başta olmak üzere vakfımızda gitar, bağlama, keman, def, ney gibi enstrümanlar için özel eğitim sınıfları oluşturup alanında uzman hocalarımızla ders vermeye devam ediyoruz. Ayrıca mesleki eğitim kursları vererek gençlerimizin meslek edinmelerine ön ayak olarak 15 gencimiz bu kurstan yararlandı. Oluşturduğumuz kütüphanede her gün onlarca öğrenciye ders çalışma imkanı sağlıyoruz. Kaligrafi ve resim sınıflarımızın açılması için tadilat çalışmalarımız ise devam ediyor. 30 ortaokul, 40 ilkokullu öğrencimize kırtasiye yardımında bulunduk ve çeşitli hediyeler verdik. Liseli gençlerimiz ile Teknofest yarışmasında İHA ve siha yapımı yarışmasına katılıp derece alarak döndük."şeklinde konuştu.

"Donanımlı gençler yetiştirmektir"

İlk amaçlarının Adıyaman'da spor, sanat, teknoloji, kültür ve değerler eğitimi açısından donanımlı gençler yetiştirmek olduğunu ifade eden Tepe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Gençlik Vakfı Adıyaman İl Temsilciliği olarak çalışmalarımıza hız kesmeden büyük bir azim ve heyecanla devam ediyoruz. Adıyaman'da ilk hedefimiz spor, sanat, teknoloji, kültür ve değerler eğitimi açısından donanımlı gençler yetiştirmektir. Bu kapsamda yaklaşık bine (1000)yakın gencimize ulaşarak bu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz ve çalışmalarımıza her gün yenilerini ekleyerek ve daha fazlasını hedefleyerek ilerlemeye devam edeceğiz. türkiye gençlik vakfı olarak tüm gençlerimizi 7/24 açık olan vakfımıza davet ediyoruz."