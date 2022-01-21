Toplum Merkezi'nden sahada çalışanlara destek

Adıyaman Toplum Merkezi ise, Adıyaman genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çeşitli çalışmalarda bulundu.

Bu kapsamda yağan yoğun kar yağışı nedeni ile yolda kalan kişilere, yol temizleme çalışmalarını yürüten çalışanlar ve hizmet veren kamu kuruluşlarına çeşitli ikramlıklar dağıtırken görevlilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Adıyaman’ın dört bir yanında hayatın normale dönmesi için çabalayan ekiplere ulaşarak aynı zamanda moral verdi.

Adıyaman Toplum Merkezi soğuk havadan etkilenen sokak hayvanlarını da unutmadı.

Toplum Merkezi yetkilileri çalışmalara kendilerinin bir katkısı olması adına çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ve çalışmalara devam edeceklerini aktardı.