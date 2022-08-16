Toplum Merkezi 450 kişiye aşure ikram etti

Bolluk ve bereketi simgesi olan Muharrem Ayı dolayısı ile çeşitli etkinlikler düzenleyen Adıyaman Türk Kızılay Toplum Merkezi 450 kişiye aşure dağıttı.

Türk Kızılay Toplum Merkezleri ülkedeki tüm dezavantajlı gruplara yönelik, psikososyal destek, koruma, işe yönlendirme, mesleki eğitimler, sağlık, dil eğitimleri ve seminerler aracılığı ile hizmet veriyor.

Adıyaman Toplum Merkezi, Muharrem ayından dolayı, birlik beraberliğe vurguda bulunmak adına 5’i göçmen ve 5’i yerel halktan oluşan kadın ile aşure etkinliği düzenleyerek, 450 kişilik aşure yapıp, Toplum Merkezi gönüllüleri ve personelleri ile dağıtımını gerçekleştirdi.

Toplum Merkezi Yöneticisi Lidya Duran, birlikte yaşama kültürünü destekleyen bu tarz sosyal uyum faaliyetlerini önemsediklerine vurgu yaparak; bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure gününün de ülkede saygı ve sevgi tohumunu ekmesini temenni ettiğini belirtti.