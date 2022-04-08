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Tedavisi tamamlanan dağ keçisi doğaya bırakıldı - Videolu Haber

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 6 ay önce kaçak avcılar tarafından vurulan ve tedavisi tamamlanan dağ keçisi doğaya bırakıldı.

08 Nisan 2022 Cuma 21:05
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Tedavisi tamamlanan dağ keçisi doğaya bırakıldı - Videolu Haber

Kahta’da kaçak avcılar tarafından vurulan ve Milli Park görevlileri tarafından bulunup Şanlıurfa’da tedavisi tamamlanan yaklaşık 4 yaşındaki dağ keçisi tekrar doğaya bırakıldı. 
Kahta Milli Park sınırları içinde yer alan Nemrut Dağı eteklerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ve Kahta Kaymakamı Selami Korkutata tarafından dağ keçisi sürüsünün yeri tespit edildikten sonra tedavisi tamamlanan dağ keçisi sürüye yakın yerde alkışlarla doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, silahla vurulmuş olarak bulunan dağ keçimizi keçisinin 6 aylık süren tedavisinin tamamlandığını belirterek, " “Bundan yaklaşık altı ay önce yivli ateşli silahla vurulmuş olarak arkadaşlarımız tarafından bulunan dağ keçimizi sol alt köşeden vurulmuş, yarası açık ve diğer taraftan çıkmış şekilde kurumumuza getirildi. Dağ keçimiz yaklaşık altı aylık bir sürede tedavi edildi. Beş kez ameliyat geçirdi. Bu ameliyatlar esnasında da gerçekten kontrolü güç müdahaleler yapıldı. Bugün sağlıklı bir hale getirildikten sonra tekrardan doğaya bırakılmak üzere burada bulunmaktayız. Kaçak avcılar tarafından dağ keçilerimizin vurulması doğaya da zarar vermektedir. Bunlarla mücadele konusunda doğa ve milli parklar ekiplerimiz, güvenlik güçlerimiz ve diğer bütün kolluk görevlilerimiz ile birlikte hareket ederek yaban hayvanlarımızın korumasını yapmaktayız. Vatandaşlarımızdan talebimiz kaçak avlanma vakalarında hemen müdahil olunması amacıyla durumun derhal kurumumuza haber verilmesidir. Ayrıca 112 vasıtasıyla da vatandaşlarımız bizlere ulaşabilirler" dedi.
Çiçek öte yandan dağ keçisi vurmanın cezasının 120 bin TL olduğunu belirterek, avcıları uyardı.

 

Kaynak: PHA
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