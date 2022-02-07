TDV gönüllüleri gönülleri ısıttı

Zorlu kış şartlarının yaşandığı ilimizde, Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalarak gönüllerini ısıttı. Gönüllüler kentte bulunan öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi aileleri unutmayarak yakacak ve gıda yardımında bulundu.

Gönüllüler, kentte bulunan öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek tek tek kapılarını çaldı ve ailelere erzak, yakacak odun ve kömür yardımında bulundu.

Gönüllüler adına yapılan açıklamada hizmetlerin aralıksız olarak devam edeceği dile getirilerek vatandaşların da destek olması gerektiği çağrısı yapıldı.