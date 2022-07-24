TDV gençlikten sokak hayvanları için yem

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Adıyaman Şubesi Kadın ve Gençlik Koordinatörlüğü gönüllüleri, sıcak geçen hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yem ve mama bıraktı.

TDV gönüllülerinin iyilikte yarıştığını ifade eden Adıyaman İl Müftüsü ve TDV Adıyaman Şubesi Başkanı Mehmet Taştan,"Adıyaman da son yılların en sıcak mevsimi yaşanmakta ve bunaltıcı ve sıcak havalardan dolayı sokak hayvanları da yem bulmakta sıkıntı yaşıyor. Taştan “Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah’ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir.’ buyuran Allah, yerde ve gökte canlıların kendi dilleriyle O’nu tesbih ettiklerini haber vermektedir. Dinimiz İslam yeryüzündeki canlılara iyilik yapmayı, Yüce Allah’ın rahmetini kazanmak için bir vesile olarak görmüştür. Bu vesileyle Türkiye Diyanet vakfı Adıyaman Şubesi gönüllülerine teşekkür ediyorum."dedi.