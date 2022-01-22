TDV Adıyaman Gençlik kolları ihtiyaç sahiplerine kömür ulaştırdı

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı, yapılan çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada müftülük olarak özellikle zorlu kış şartlarında ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmanın verdiği mutluluğu yaşamanın farklı bir duygu olduğunu belirtti.

Yarım hurmayla da olsa her gün sadaka verilmesi gerektiğini belirten Taşçı,"Yarım hurmayla da olsa, Cehennem’den korunmaya bakın. Hadis-i şerifi doğrultusunda Müslümanlar ve inananlar olarak hayır ve hasenat yapmamız ve bağlamda Kur’an- Kerim’de ‘Öyleyse hayırda yarışın.’ ayeti doğrultusunda çalışan Türkiye Diyanet Vakfı Adıyaman Gönüllü Gençlik Kolları kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Onlar hayırlı işlerle ihtiyaç sahibi insanlara ulaşarak onların soğuk kış günlerinde hanelerini ısıtırken yaptıkları çalışmalarla bizimde gönüllerimizi ısıttılar." ifadelerini kullandı.

TDV Adıyaman Gönüllü Gençlik kolları sorumlusu Muhammed Erol yapmış olduğu açıklamada,"Hayırsever vatandaşların da desteğiyle onların bizlere yapmış olduğu bağışlar karşılığında ihtiyaç sahibi aileleri yerinde tespit ederek odun, kömür ve gıda noktasında yardımcı olmaya çalıştık. Özellikle son bir haftada yaşanan yoğun kar yağışı ve havaların soğuk olması dolayısıyla evlerinde mahsur kalan ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. TDV Adıyaman Gönüllü Gençlik olarak yardımcı olmaya devam edeceğiz inşallah." dedi.