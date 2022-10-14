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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçilere destek

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün hibe desteğiyle çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

14 Ekim 2022 Cuma 15:27
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçilere destek

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında, Kahta’da 32 çiftçiye toplam 29.450 kg  %75 hibeli mercimek tohumu dağıtımı yapıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zülküf Orak, “Bugün il müdürlüğümüz ‘Kırmızı Mercimek Tarımını Yaygınlaştırılması’ projesi çerçevesinde çiftçilerimizin atıl durumda olan kıraç, kurak arazilerinde kuraklığa dayanıklı olan mercimek üretimi sağlayarak üretime kazandırmak amacıyla 32 çiftçimize yüzde 25'i çiftçi, yüzde 75’i bakanlık katkılı  %75 hibeli 29.450 kg mercimek tohumu dağıtımı yapılmıştır. Dağıtılan tohumların ilçemiz ve üreticilerimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz” dedi.

Yapılan destekten dolayı memnuniyetini dile getiren çiftçiler ise Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zülküf Orak ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 14.10.2022 15:38
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