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'Tarım Sektöründe Kayıtlı İstihdam Desteği Projesi' toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta Ziraat Odası Başkanlığında Avrupa Birliği Finansmanı ve Dünya Bankası kontrolünde "Tarım sektöründe kayıtlı istihdam desteği projesi" konulu toplantı yapıldı.

18 Şubat 2022 Cuma 16:23
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'Tarım Sektöründe Kayıtlı İstihdam Desteği Projesi' toplantısı yapıldı

Toplantıya Tarım Sektöründe Kayıtlı İstihdam Desteği Projesi Adıyaman Saha Sorumlusu Halit Direk, Kahta Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Fatih Çelik, Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zülkif Orak, Sert Kabuklu Meyve Yetiştiriciler Birlik Başkanı Sena Yıldırım, Adıyaman Süt Birliği Başkanı Deniz Alan, Kahta Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, ZNT Firmasının Yetkili Kurucusu Tarık Kubilay ve çiftçiler katıldı.
Açılış konuşmaların ardından Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Bölge için önem arz eden istihdam sorununa çözüm olabilecek projenin bölge için hayırlı olmasını, ve çiftçilerin tarlasında kaliteli ve yüksek verim alabilmelerinin sağlanması için her konuda çiftçilerin yanında olduklarını ve olacaklarını dile getirdi.
Kahta Tarım ve Kredi Kooperatifinden bilgi almalarını isteyen Turanlı,"Çiftçilerimizin bu projeden nasıl yararlanılacağı hangi kurum üzerinde başvurabileceklerini, başvuru yapacak çiftçilerin hangi evrakları hazırlayıp hangi kuruma başvurmaları gerektiği konusunda bilgi verilecektir.  Direk, bu proje sayesinde dünya bankasının destekleriyle çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu teknik personel ve işçi ihtiyaçlarını karşılamak, bu şekilde ekonomik yönden çiftçilerimize desteklerini sağlamaktır. Bu projeden faydalanmak isteyen çiftçilerimiz, Kahta Tarım ve Kredi Kooperatifinden bilgi alıp ve müracaat edebilirler."dedi.

"Tarım Sektöründe Kayıtlı İstihdam Desteği Projesi" konusunda Proje Koordinatörü Halit Direk söz alarak proje hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 18.02.2022 22:15
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