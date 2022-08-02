Tarihi çarşı esnafı hizmetlerden memnun

Adıyaman Belediyesi tarafından Tarihi Çarşı'da sürdürülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, projenin hayata geçirilmesiyle Tarihi Çarşı'nın cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

İncelemelerden sonra çarşı esnafını da tek tek ziyaret ederek, çarşının son durumu hakkında görüşlerini alan Başkan Kılınç, Adıyaman'ı turizmde hak ettiği noktalara getirmeyi amaçladıklarını ve bu kapsamda en önemli çalışmanın Tarihi Çarşı'da gerçekleştirildiğini belirterek, "Turizm cazibe merkezi olacak Tarihi Çarşı, ilimizin turizmde kalbi konumuna gelecek" diye konuştu.

Çarşı esnafı ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, çarşının yeni halinin turistlerin ilgisini çektiğini ifade ederek, başta Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: PHA