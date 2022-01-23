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Tahsin Çatan, 4’üncü kez başkan seçilerek güven tazeledi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan, 4. kez oda başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

23 Ocak 2022 Pazar 14:44
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Tahsin Çatan, 4’üncü kez başkan seçilerek güven tazeledi

Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Olağan Genel Kurul Toplantısı başkanlık binasında yapıldı.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıyı yönetmek için Divan Başkanlığına Zeynel Avcı, Divan Başkan Vekilliğine Mehmet Yaşar ve Katip Üyeliğine önerilen Servet Çatan katılan üyelerin çoğunluğunun kabulü ile seçildi. Divan Başkanı Zeynel Avcı tarafından okunan gündem maddelerinin oy birliğiyle kabulünün ardından seçime gidildi. 2544 üyesiyle Adıyaman’ın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimine tek liste halinde giren mevcut başkan Tahsin Çatan, kullanılan oyların tamamını alarak 4. kez başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Seçim sonrası bir teşekkür konuşması yapan Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan,"İlk başta malumunuz hava koşullarına rağmen Adıyaman’dan gelen misafirlerimize, Kahta merkez, belde ve köylerden gelen tüm üyelerimize, Kahta İlçe Seçim Kurulu çalışanlarımıza ve emniyet güçlerimize çok teşekkür ediyorum. Başkanlık görevim boyunca ikisi rakipli ve ikisi de tek liste halinde olmak üzere girdiğim 4’üncü seçimde bana bu makamı layık gören ve güvenen tüm üyelerimize de teşekkürü bir borç bilirim. Bu makam bana esnaflarımızın hizmetkarı olmak üzere verildi. Bunun bilincinde olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmalara yenilerini ekleyerek esnaflarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Buradan sizlerin aracılığı ile tekrardan kötü hava koşullarına rağmen genel kurul toplantımıza yoğun ilgi gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Tahsin Çatan (Başkan), Mustafa Günaydın (Üye), Mehmet Bakır (Üye), Ramazan Kalaycı (Üye), Emin Baykurt (Üye), Abdullah Yaşar (Üye), Abuzer Bozan (Üye), Mehmet Dokumacı (Üye), Ahmet Aslan (Üye), Mehmet Sırrı Sönmez (Üye), İlhami Sadıkoğlu (Üye), Mehmet İsmail Denizhan (Denetim Kurulu Üyesi), Mehmet Yıldız (Denetim Kurulu Üyesi) ve Mehmet Fırat Sağlık (Denetim Kurulu Üyesi).

Kaynak: PHA
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