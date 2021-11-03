Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Tabipler Odası’ndan ‘7200 Ek gösterge’ açıklaması

Adıyaman Tabip Odası Başkanı Dr. İsmail Tosu, hekim maaşlarında ‘7200 ek gösterge’ tazminat oranın artışıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

03 Kasım 2021 Çarşamba 15:30
6 Okunma
Tabipler Odası’ndan ‘7200 Ek gösterge’ açıklaması

Toplum sağlığına yönelik politikaların başarısının sağlık emekçilerinin sağlığının, özlük ve ekonomik haklarından geçtiğini kaydeden Adıyaman Tabip Odası Başkanı Dr. İsmail Tosu, “Hekimlik yapabilmek; çalışma koşullarının yeterliğine, hukuki-insancıl çalışma sürelerine, mesleki bağımsızlığa, bilimsel desteğe, şiddetten uzak bir ortama bağlıdır” dedi.

“Hakkınız ödenmez’ denmiş ve gerçekten ödenmemiş”

Çalışma koşulları ve sağlık sistemi bozukluklarının yanı sıra hekimler için giderek büyüyen bir sorununun ‘Geçinememek’ olduğunu söyleyen Dr. İsmail Tosu, “Sağlıkta dönüşüm nedeniyle iş yükü artan hekim ve tüm sağlık çalışanları, Mart 2020’den itibaren Covıd-19 salgınında daha da artmış bir iş yükü ile karşı karşıya kalmıştır. Daha fazla hastalanmış, daha fazla ölmüş, özveriyle, tüm deneyim ve bilimselliklerini ortaya koyarak; aile sağlığı merkezleri, aciller, pandemi poliklinik/klinik/yoğun bakımlarında, filyasyonda ve aşılamada var gücüyle çalışmaya devam etmiştir. ‘Hakkınız ödenmez’ denmiş ve gerçekten ödenmemiş, emeklerinin karşılığında alkıştan öteye gidilmemiştir. Adaletsiz ve çoğunlukla ödenmeyen ek ödeme yalanları ile süreç geçiştirilmiştir. Ek ödeme adaletsizliği çalışma barışını bozmaktan başka bir işe yaramadığı gibi, ödemeler ne düzgün dağıtılabilmiş, ne de adil olmuştur. Ek ödeme adı altında verilen, geleceğimize hiçbir yansıması olmayan ücretlendirme modeli emek sömürüsünden başka bir şey değildir” diye konuştu.

“Ücretler maalesef açlık sınırının da altında kalmıştır”

Dr. Tosu, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Son dönemde bu ülkede çarşıda, pazarda, mutfakta artan bir enflasyon varken, her gün yeni zam haberleri ile hayat pahalılığı halkın gündemini işgal etmişken her yerden ‘Geçinemiyoruz’ sesleri yükselmektedir. Elbette hekimler ve sağlık emekçileri de bu yoksullaşmadan etkilenmekte, insanca yaşayacak ücreti alamamaktadır. Temmuz 2021 Türk-İş araştırmasının sonucuna göre; aylık gelirde yoksulluk sınırı 9.500 TL’dir. 2021 Temmuz ayı enflasyonu yüzde 18,95 olmasına rağmen bu yıl kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ücretlerinde verilen zam oranı yüzde 8,45 düzeyinde kalmıştır. Bağımsız araştırmacılar ve tüketici derneklerinin alternatif enflasyon hesaplarına göre, halkın hissettiği gerçek enflasyon yüzde 45’tir. Sabit ek ödeme hariç mesleğe yeni başlayan pratisyen hekim maaşı yaklaşık 4.900 TL, 30 yıllık uzman hekim maaşı 5.800 TL’dir. Hekim emekli maaşında 2018’de yapılan değişiklikle kısmi bir iyileştirme yapılmış olsa da, emekli olup çalışılırsa bu ödeme kesilmektedir. Üstelik bu düzenlemeye Bağ-Kur ve SSK emeklisi hekimler dâhil edilmemiş, yeni bir eşitsizlik ve hak kaybı yaratılmıştır. Emekli hekimlerin yüzde 30’unu oluşturan Bağ-Kur ve SSK emeklisi hekimlerin aylığı 2.300- 4.000 TL arasında olup, ücretler maalesef açlık sınırının da altında kalmıştır.”

“Emek bizim söz bizim”

Dr. Tosu, son olarak; “Hekimler salgının iyice ağırlaştırdığı çalışma koşulları, aşındırılan özlük hakları, emek karşılıksız çalışma ve hala devam eden sağlıkta şiddet nedeniyle istifa ve göç etmekte, emekli olmayı seçmektedir. Son 20 ayda Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmaktayken istifa eden hekim sayısı dokuz bin kişiyi bulmaktadır, buna henüz asistan olduğu halde istifa edenler de dâhildir. Önceki dönemle karşılaştırınca yüzde 20’lik bir artış söz konusudur. Yine son 20 ayda üç bin hekim emekli olmuştur. Önceki döneme göre artış yüzde 40’ı bulmaktadır. Bu meslektaşlarımızın özel sağlık kuruluşlarında çalışmaya devam etmek durumunda olduğu aşikardır. Yoğun emek gerektiren meslek grubu olarak biz hekimler, emeğimizin karşılığı insanca yaşayacak ve emekliliğe yansıyacak güvenceli gelir alamamaktayız. Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği olarak derhal hekimlerin maaş ve emekli aylığına etki edecek 7200 Ek Göstergenin uygulanması ve özel hizmet tazminat oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda en az yüzde 150 oranında artış talep ediyoruz. Tüm sağlık çalışanları maaşında da 3600 ek gösterge uygulanması talebimizi tekrarlıyoruz. İçinde bulunduğumuz Kasım Ayı boyunca ‘Emek Bizim Söz Bizim’ diyerek başlattığımız eylem sürecinde hekim maaşlarının yeterli düzeye yükseltilmesi amacıyla taleplerimizi bir kez daha duyurmak için buradayız. Ve elbette sonuç almak için mücadelemiz tüm tabip odası yöneticileriyle, meslektaşlarımızla, sağlık emek meslek örgütleriyle birlikte artarak devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversite öğrencilerine 1071 lira burs desteği
Üniversite öğrencilerine 1071 lira burs desteği
Adıyaman’da gökyüzünü sis bulutu kapladı - Videolu Haber
Adıyaman’da gökyüzünü sis bulutu kapladı - Videolu Haber
Adıyaman’da motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı - Videolu Haber
Adıyaman’da motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı - Videolu Haber
PTT Yardımlaşma Derneği depremzede miniklerin gönüllerine dokundu
PTT Yardımlaşma Derneği depremzede miniklerin gönüllerine dokundu
Polat'dan Kocaeli Adıyamanlılar Derneği’ne ziyaret
Polat'dan Kocaeli Adıyamanlılar Derneği’ne ziyaret
Perre Antik Kent’inde bin 500 yıllık insan iskeletine rastlandı - Videolu Haber
Perre Antik Kent’inde bin 500 yıllık insan iskeletine rastlandı - Videolu Haber
Gençlik Merkezi’nde çalışmalar hız kazandı
Gençlik Merkezi’nde çalışmalar hız kazandı
Başkan Erdoğan köylerdeki çalışmaları denetledi
Başkan Erdoğan köylerdeki çalışmaları denetledi
CHP ve ADD'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Videolu Haber
CHP ve ADD'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Videolu Haber
Vali Mahmut Çuhadar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı
Vali Mahmut Çuhadar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı
Milletvekili Aydın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Milletvekili Aydın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Siyasetçi-Yazar Ulubey'in, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Siyasetçi-Yazar Ulubey'in, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Ulum‘dan Elazığ’daki Okullara Temizlik Malzemesi Desteği
Ulum‘dan Elazığ’daki Okullara Temizlik Malzemesi Desteği
Yeni valilik kavşağı ışıl ışıl
Yeni valilik kavşağı ışıl ışıl
Adıyaman'da balık tezgahları canlandı
Adıyaman'da balık tezgahları canlandı
Başkan Alpaslan'dan Jandarma Komutanı Yeşilyurt'a ziyaret
Başkan Alpaslan'dan Jandarma Komutanı Yeşilyurt'a ziyaret
Baba özlemi kepenk kapattırdı
Baba özlemi kepenk kapattırdı
Adıyaman’da ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık mont ve ayakkabı yardımı
Adıyaman’da ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık mont ve ayakkabı yardımı
Zabıta ekiplerinden ticari taksilere hijyen denetimi
Zabıta ekiplerinden ticari taksilere hijyen denetimi
Adıyaman’da yaralı sokak hayvanları için ‘Patibulans’ı hizmeti - Videolu Haber
Adıyaman’da yaralı sokak hayvanları için ‘Patibulans’ı hizmeti - Videolu Haber
Başkan İnan: Gazeteler toplumun aydınlatılması ve bilgilendirilmesinde önemli rol oynar
Başkan İnan: Gazeteler toplumun aydınlatılması ve bilgilendirilmesinde önemli rol oynar
Eğitim Bir-Sen öğretmen akademisi eğitimlere başlıyor
Eğitim Bir-Sen öğretmen akademisi eğitimlere başlıyor
Öğrenciler ‘Şafak Vakti’ filmini sevdi
Öğrenciler ‘Şafak Vakti’ filmini sevdi
Vali Mahmut Çuhadar: Muhtarlarımız devletimizin uç beyleridir
Vali Mahmut Çuhadar: Muhtarlarımız devletimizin uç beyleridir
Başkan Taş'tan ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’ mesajı
Başkan Taş'tan ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’ mesajı
Mevlid Kandili’nde geleneksel etli pilav etkinliği - Videolu Haber
Mevlid Kandili’nde geleneksel etli pilav etkinliği - Videolu Haber
Genç MÜSİAD’da Mustafa Yılmaz dönemi başladı
Genç MÜSİAD’da Mustafa Yılmaz dönemi başladı
Mevlid Kandilinde camiler doldu taştı
Mevlid Kandilinde camiler doldu taştı
Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan Mevlid Kandili mesajı yayınladı
Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan Mevlid Kandili mesajı yayınladı
Semerkand Vakfından sağlık çalışanlarına kandil simidi
Semerkand Vakfından sağlık çalışanlarına kandil simidi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim