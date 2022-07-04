Süryani Cemaatinden Başkan Kılınç'a ziyaret

Adıyaman ve Çevre İller Metropolitliğinin geleneksel kutlama günü programına katılmak üzere Adıyaman'a gelen Süryani Ortodoks Kilisesi İstanbul Metropoliti Yusuf Çetin, Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti ve Patrik Vekili Mor Griğoryos Melki Ürek ile Süryani Cemaati temsilcileriyle birlikte, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

İstanbul Metropoliti Yusuf Çetin ziyarette yaptığı konuşmada, kendilerini kabul eden Belediye Başkanı Kılınç'a gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İstanbul Metropoliti Yusuf Çetin ile Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Melki Ürek'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.