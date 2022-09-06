Sümerevler Mahallesi estetik bir görünüme kavuşuyor - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi, Sümerevler Mahallesi'ndeki sokaklarda asfalt serimine devam ediyor.Belediye bünyesinde bulunan asfalt plentinde ürettiği asfaltları kullanarak çalışmaları sürdürdüğü Sümerevler Mahallesi'nde yıpranan sokaklarını yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallenin diğer sokaklarında da ihtiyaca göre çalışmalar yürütüyor.

Mahalle sakinleri ise bir yandan asfalt kaplama çalışmaları yapan, diğer yandan da bakım onarım çalışmaları gerçekleştirerek mahallelerini estetik bir görünüme kavuşturan ekiplere ve yetkililere teşekkür etti.

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