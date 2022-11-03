Sultangazi Belediye Başkanı Dursun'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen İstanbul Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, beraberindeki heyet ile birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Sultangazi Belediye Başkanı Dursun'a, Sultangazi Belediyesi teknik birimden sorumlu başkan yardımcılarıyla belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Adıyaman ve her iki belediyenin çalışmaları konusunda görüş alışverişinde bulunan Başkan Kılınç ile Başkan Dursun, AK Parti'nin hizmet anlayışını ülkenin dört bir yanına yaymaya çalıştıklarını söyledi.

Misafirlerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Başkan Kılınç, Adıyamanlı hemşerileri olan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'u ve beraberindeki heyeti Adıyaman'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise yaptığı konuşmada, Adıyaman'da olmaktan ve Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'la bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Kıymetli, başkanımızın çalışmalarını büyük bir takdirle İstanbul'dan takip ediyoruz. Hepimiz ülkemizin farklı noktalarında AK Parti'mizin hizmet anlayışını halkımız için sunmaya çalışıyoruz. Misafirperverliğinden ötürü Süleyman Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Kılınç, Sultangazi Belediye Başkanı Dursun'a Adıyaman ziyareti anısına, Kadın ve Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan el işlemeli bakır tablo ile tespih hediye etti.

Kaynak: PHA