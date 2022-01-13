STK ve dernek temsilcilerinden, Başkan Kılınç’a nezaket ziyareti

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, STK ve dernek temsilcileriyle bir araya gelerek sorun ve talepler noktasında görüş ve fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyor.

STK ve dernek ziyaretleri kapsamında bu kez Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu Adıyaman İl Başkanı Cihat Arutay ile Şoförler Odası Başkanı Türabi Bayır, yönetimi ve kooperatif başkanlarını makamında ağırlayan Başkan Kılınç, tüm misafirlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu Adıyaman İl Başkanı Cihat Arutay ile Şoförler Odası Başkanı Türabi Bayır ise yaptıkları konuşmada, kendilerini ağırlayan Belediye Başkanı Kılınç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.