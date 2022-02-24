STK Platformundan, Başkan Kılınç'a ziyaret

Adıyaman'da sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesiyle kurulan Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu dönem başkanı Emin Çil ve yönetimi, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette platformun amacı ve projeleri hakkında Başkan Kılınç'ı bilgilendiren dönem başkanı Çil, amaçlarının STK’lar arasındaki diyaloğu güçlendirmek olduğunu belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kılınç ise şunları dile getirdi: "Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Platformu Dönem Başkanı Emin Çil ve yönetiminin ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Ortak akıl yaratmak ve ilimize birlikte hizmet etme gayesiyle STK temsilcilerimizle uyum içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz."