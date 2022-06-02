Galeriler Yazarlar
Adıyaman 38
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.593,17
ALTIN
982,59
DOLAR
16,48
STERLİN
20,85
EURO
17,73

STK Platformu üyeleri Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yalanladı

TÜRGEV ve Ensar vakıfları aracılığı ile 1 milyar liranın ABD'deki paralel bir vakfa transfer edildiğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri tepki göstererek, baştan sona bir FETÖ kumpası görüntüsünü olduğunu ve iddiaları kınadıklarını söylediler.

02 Haziran 2022 Perşembe 15:42
6 Okunma
STK Platformu üyeleri Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yalanladı

Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Mayıs ayı olağan toplantısı Keleş Konağında gerçekleştirildi.
Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve Ensar vakıfları aracılığı ile 1 milyar liranın ABD'deki paralel bir vakfa transfer edildiğini iddiaları değerlendirilerek tepki gösterildi.
"Eğitim vakfı olarak şimdiden bulunduğu ülkede saygın bir konuma ulaşmıştır"
Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına konuşan Başkan Emin Çil,"Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak Mayıs ayı olağan toplantımızın özel gündem maddesini gençlik çalışmalarında önemli bir görevi ve sorumluluğu üstlenmiş, iki değerli STK mız olan TÜRGEV ve ENSAR vakıflarımıza yönelik yapılan iftira odaklı, yalan ve kumpasa karşı kınama bildirimizin  kamuoyunun vicdanına sunulması başlığıyla gerçekleşmiştir. ABD yasalarına göre resmî olarak kurulan ve bu çerçevede faaliyet gösteren TÜRKEN Vakfı, ABD’ye okumak üzere gelen Türk gençlerine barınma ve burs imkanları sunan, attığı her adım şeffaf ve hesap verilebilir, ABD makamları tarafından denetlenen bir eğitim vakfı olarak şimdiden bulunduğu ülkede saygın bir konuma ulaşmıştır. Böylesine büyük ve değerli bir vizyonun eseri olan çalışmaların ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarını gururlandırması gereken bir projenin, yalanlara ve iftira kampanyalarına malzeme yapılarak lekelenmeye çalışılmasının arkasındaki motivasyonu anlamakta güçlük çekiyoruz. Amerikan makamları ile paylaşılmış ve açık kaynaklardan dileyen her vatandaşın ulaşabileceği bilgilerin, gizemli bir hava ile adeta servis edilmesini ve ülkemize dönük bir lekeleme kampanyasının piyonu olunmasını esefle kınıyoruz. Adıyaman STK Platformu olarak, hiçbir yasal ve ahlaki dayanağı olmayan, baştan sona bir FETÖ kumpası görüntüsünü andıran bu akıl ve izan dışı iddiaları şiddetle kınıyoruz."dedi.
"ABD makamları tarafından denetlenen bir eğitim vakfı"
Yurt binası sadece orada konaklayacak olan Türk öğrencilerin değil, yurt dışındaki Türk toplumunun ve Türkiye'nin gururu olmaya aday olduğunu ifade eden Çil, şunları söyledi:
"İlim mertebesinin en yüksek mertebe olduğuna asırlardır inanan toplumumuzun, öğrenci okutma misyonunu çoğunlukla vakıflar, dernekler ve Sivil Toplum Kuruluşları aracılığı ile yürüttüğü bilinen bir toplumsal vakıadır. Bu çerçevede pek çok vakfımız ve derneğimiz gibi TÜRGEV ve ENSAR Vakıfları da bu misyonla toplumun bağrından çıkmış, toplumumuzun kendi öz kaynakları ile bugüne kadar on binlerce öğrenciye eğitim desteği sağlamıştır. TÜRGEV ve ENSAR Vakıflarının kuruldukları günden bu yana değişmeyen vasıfları; gençlerimizi çağın değişen şartlarına göre desteklemek ve her dönemde karşılaştıkları meydan okumalar karşısında yanlarında olmaktır.
ABD yasalarına göre kurulan ve yine ABD yasaları çerçevesinde faaliyet gösteren TÜRKEN Vakfı, ABD’ye okumak üzere gelen Türk gençlerine barınma ve burs imkanları sunan, onların bulundukları çevre ile uyumlu ve sağlıklı bir eğitim yaşamı geçirmeleri için çeşitli faaliyetler düzenleyen ve attığı her adım şeffaf ve hesap verilebilir olan, ABD makamları tarafından denetlenen bir eğitim vakfı olarak şimdiden bulunduğu ülkede saygın bir konuma ulaşmıştır. Bu saygın konum, vakfın ABD’de yaşayan başta Türk toplumu olmak üzere pek çok önde gelen toplum lideri tarafından desteklenmesini ve kalabalık bağış organizasyonları ile kendisine kaynak sağlamasını da beraberinde getirmiştir.
ABD’ye okumak üzere gelen Türk gençlerinin ilk ve en önemli ihtiyacının barınma ihtiyacı olduğunun anlaşılması toplanan bağışlarla New York’ta bir yurt binasının inşa edilmesini bir ihtiyaç olarak öne çıkarmıştır. Bu çerçevede yerel bağışçılar dışında TÜRGEV ve ENSAR aracılığı ile birçok hayırsever bu prestijli projenin parçası olarak yurt dışındaki Türk öğrencileri destekleme yoluna gitmişlerdir. Önümüzdeki yıl açılması planlanan ve son derece etkin bir bütçe kullanımı ile hayata geçirilen yurt binası sadece orada konaklayacak olan Türk öğrencilerin değil, yurt dışındaki Türk toplumunun ve ülkemizin gururu olmaya adaydır. Böylesine büyük ve değerli bir vizyonun eseri olan çalışmaların ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarını gururlandırması gereken bir projenin, yalanlara ve iftira kampanyalarına malzeme edilmesini Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak şiddetle kınıyoruz."

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esentepe TOKİ'de kilitli parke çalışması
Esentepe TOKİ'de kilitli parke çalışması
Kent genelinde bakım çalışması devam ediyor
Kent genelinde bakım çalışması devam ediyor
Gölbaşı'nda buğday firiği yapımına başlandı
Gölbaşı'nda buğday firiği yapımına başlandı
Turgut Reis Mahallesinde imar düzenleme çalışması
Turgut Reis Mahallesinde imar düzenleme çalışması
Esnaf Temsilcilerinden, Başkan Kılınç'a nezaket ziyareti
Esnaf Temsilcilerinden, Başkan Kılınç'a nezaket ziyareti
Başkan Kılınç asfalt çalışmalarını inceledi
Başkan Kılınç asfalt çalışmalarını inceledi
Adıyaman’da ağzına olta iğnesi batan kedi kurtarıldı
Adıyaman’da ağzına olta iğnesi batan kedi kurtarıldı
Vali Ayhan, Mehmetçik ile buluştu - Videolu Haber
Vali Ayhan, Mehmetçik ile buluştu - Videolu Haber
Mavi Marmara şehidi Fahri Yaldız kabri başında anıldı - Videolu Haber
Mavi Marmara şehidi Fahri Yaldız kabri başında anıldı - Videolu Haber
Vali Mahmut Çuhadar’a 'Dünya Çevre Haftası' ziyareti
Vali Mahmut Çuhadar’a 'Dünya Çevre Haftası' ziyareti
Başkan Dişkaya, Başkan Kılınç ile projeleri görüştü
Başkan Dişkaya, Başkan Kılınç ile projeleri görüştü
İtfaiyenin araç filosu genişliyor
İtfaiyenin araç filosu genişliyor
Büyükelçi ve Genel Başkanlardan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Büyükelçi ve Genel Başkanlardan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Yavru peçeli baykuşlar koruma altına alındı
Yavru peçeli baykuşlar koruma altına alındı
Adıyaman'da şehitler anıldı
Adıyaman'da şehitler anıldı
Muhtarlar, mahallelerinin sorunlarını Başkan Kılınç'a iletti
Muhtarlar, mahallelerinin sorunlarını Başkan Kılınç'a iletti
Araban'da Firik ve Sarımsak Festivali hasadı yapıldı - Videolu Haber
Araban'da Firik ve Sarımsak Festivali hasadı yapıldı - Videolu Haber
TÜDKİYEB Başkanı Çelik: Desteklemeler artırılarak devam etmeli
TÜDKİYEB Başkanı Çelik: Desteklemeler artırılarak devam etmeli
SANKO Holding’e SGK’dan teşekkür belgesi
SANKO Holding’e SGK’dan teşekkür belgesi
Kahta'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için cenaze namazı kıldılar
Kahta'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için cenaze namazı kıldılar
Zabıta ekiplerinden fırınlara gece baskını
Zabıta ekiplerinden fırınlara gece baskını
Kahta Belediye Başkanı Turanlı'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Kahta Belediye Başkanı Turanlı'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Adıyaman Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
Adıyaman Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
Başkanvekili Demir: Bakanlık ipe un sermekten vazgeçmeli
Başkanvekili Demir: Bakanlık ipe un sermekten vazgeçmeli
Başkan Kılınç, kentteki çalışmaları değerlendirdi
Başkan Kılınç, kentteki çalışmaları değerlendirdi
Adıyaman'da Tapu Kadastro Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü kutlandı
Adıyaman'da Tapu Kadastro Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü kutlandı
Adıyaman heyeti İtalya'dan heybesi dolu döndü
Adıyaman heyeti İtalya'dan heybesi dolu döndü
STK’lar Mavi Marmara Paneli düzenledi
STK’lar Mavi Marmara Paneli düzenledi
Şehir genelinde ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Şehir genelinde ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Kahta'da Ziraat Odaları İl Koordinasyonu toplantısı yapıldı
Kahta'da Ziraat Odaları İl Koordinasyonu toplantısı yapıldı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim