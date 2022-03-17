Spor İl Müdürü Fikret Keleş’den şehit ailelerine ziyaret

Jandarma Teğmen Özlem Fulya Özdemir, Uzman Jandarma Ahmet Güneş ile birlikte ilk olarak Yeni Mahallede ikamet eden Şehit Denizci Er Ali Arğun’un ailesini ziyaret eden İl Müdürü Fikret Keleş daha sonra Mimar Sinan Mahallesindeki Şehit Piyade Er Cevdet Han’ın ailelisini ziyaret ederek 18 Mart Şehitleri Anma Gününü kutlayıp, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad etti.

“Ülkemizin asla unutulmayacak kahramanları olan şehitlerimiz her zaman gurur kaynağımızdır” diyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş; ”Şehit ailelerimizin bu anlamlı günde hatırlarını sormak, varsa ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek çözüme kavuşturmak üzere gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde çok duygulu anlar yaşadık. Kutsal vatan toprakları uğruna canını ve kanını hiç düşünmeden feda ederek şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşmış geçmişlerimizin anısına dualar edip onları hatırlamak gelecek nesillerin de unutmaması için bu özel günlerimizin kıymetini bilmeliyiz. Çanakkale’den ve İstiklal Savaşından günümüze kadar nice şehitlerimizin ve gazilerimizin anısına hürmeten bu topraklar bizlere vatan olmuştur. Bugün Anadolu’da tüten her evde bir Çanakkale şehidinin aziz hatırası vardır. Sınırların kanla çizildiği bu coğrafyadaki her aile bir Çanakkale yetimidir. Bu hal, nesilden nesile intikal eden bir şeref madalyasıdır. Bugün bu topraklar üzerinde huzur içerisinde ve özgürce hayatımızı sürdürüyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Sizleri kendi ailelerimiz, yakınlarımız olarak görüyoruz. Sizlerin sağlık ve huzur içerisinde olmanız en büyük temennimiz. Devletimizin bütün kurumları ve yöneticileri şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanındadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

Evlatlarını bu vatan uğruna şehit veren aileler ise hatırlanmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, ”Bizler vatanın bölünmez bütünlüğünü sağlamak üzere görev başında şehit veren aileler olarak her zaman gururluyuz. Sizleri yanımızda görmek ve devletimizin sıcaklığını her zaman hissetmek bizleri ayakta tutmaya yetiyor. Rabbim vatan görevini yerine getiren her canımızın canına sağlık ve güç versin inşallah. Rabbim evlere, gönüllere evlat acısı yaşatmasın.” şeklide dualarla teşekkür etti.