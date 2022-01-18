Soğukta kalan yavru köpeklere jandarma sahip çıktı

Adıyaman-Kahta karayolunun 15'inci kilometresinde Ali Dağ Mesire alanında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından devriye esnasında donmak üzere olan 6 yavru köpek gördü. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye düşmesiyle aç, halsiz ve üşüyen yavru köpekler jandarma ekiplerince tek tek alınarak ekip aracına bindirildi. Jandarma ekipleri tarafından yavru köpekler Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne götürülerek teslim edildi. Belediye ekipleri ise jandarma ekiplerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.