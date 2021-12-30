Siyasetçi-Yazar Ulubey'den yeni yıl mesajı

2021 yılının tüm dünyada ve Türkiye'de küresel bir sorun olan Covid-19 sebebiyle maalesef ki; olumsuzluklarla geçtiğini belirten Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey,"2021 yılını geride bırakırken maalesef hayatımızı olumsuz yönde etkileyerek doğal afetleri, depremleri ve COVİD- 19 virüsü nedeniyle yurttaşlarımıza ağır bir tablo yaşattı. Canımız çok acıdı, binlerce aileye ateş düştü. Bu ağır süreçte başta fedakâr sağlık emekçilerimiz gece gündüz demeden canları pahasına mücadele ederek bir insanımızı bile kaybetmemek için canını ortaya koydular. Tüm dünyada ve ülkemizde küresel bir sorun olan Covid-19 sebebiyle maalesef ki olumsuzluklarla geçti, yeni yıldan beklentimiz bu salgının ülkemizden ve tüm dünyadan yok olup gitmesidir. Aslında bu hayatta en önemli ihtiyacın sağlık olduğunu çok daha iyi anlamış olduk, fakat sadece sağlıklı olmak hayatımızı devam ettirmek için yeterli değil."dedi.



Ekonominin derinleşerek devam ettiğini aktaran Ulubey,"Ülkemizdeki mevcut iktidarın çözemediği ve derinleşerek devam eden ekonomik, siyasi sorunların çözüme kavuşacağı bir yıl olmasını istiyorum. İnsanlarımızın sokakta yürürken eline uzatılan mikrofona söyledikleri yüzünden gözaltına alınır mıyım diye değil, özgürce düşünüp fikirlerini rahatça söyleyebileceği bir yıl istiyorum."şeklinde konuştu.

Yaşamın ve emeğin değer bulduğu, barış, dostluk ve kardeşlik duyguları içinde sağlık dolu bir yıl olmasını dileyen Ulubey, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eşitliğin adaletin olduğu bir düzen, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için caydırıcı yasalar ve bu yasaların etkin bir şekilde uygulanmasını istiyorum. Bu yıl gecesini gündüzüne katarak zor şartlar altında mücadele eden sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, ekonomik ve fikir özgürlüğümüzün yükseldiği güzel anılarla hatırlanacak bir yıl geçirmeniz dileğiyle yeni yılda her şey gönlünüzce olsun.

Yaşamın ve emeğin değer bulduğu, barış, dostluk ve kardeşlik duyguları içinde sağlık dolu bir yıl olmasını dilerim."