Siyasetçi-Yazar Ulubey'in, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Ulubey, mesajında; “Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatıp, 29 Ekim 1923 tarihinde de ‘Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir’ diyerek ilan ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. Yıl dönümünü, milletçe kutlamanın haklı gururu ve coşkusu içindeyiz” dedi. “Cumhuriyet, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen, Türk Milletinin özünde var olan birlik ve beraberliğin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının, muasır medeniyet seviyesine erişmiş güçlü bir Türkiye kurma azim ve kararlılığının gurur verici eseridir. 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen Cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz bir şekilde ifade ettiği ‘Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma’ mücadelesini, ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.