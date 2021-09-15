Siyasetçi Yazar Ulubey 'beraat' etti

“Sonuna kadar hak, hukuk, adalet diyorum”

Konu hakkında mesaj yayımlayan Ulubey; “Nihayet adalet geç de olsa tecelli etti. 4 yılı aşkın süredir Adıyaman'da tütün emekçilerinin alın terini savunduğum için yargılandım. Bugün de bir duruşmam vardı. Beraatıma karar verildi. Bu zorlu süreçte yanımda duran, Gazeteci abim Hacı Boğatekin, Sevinç Yıldırım ve telefonla arayan, soran ve haklı davamı savunan herkese, sosyal medyadaki takipçilerime, değerli basınımıza. Özellikle Sevgili avukatlarım Songül Varki Yıldırım, irfan Vurucu'ya yürekten teşekkür ederim. Sonuna kadar hak, hukuk, adalet diyorum” ifadelerini kullandı.