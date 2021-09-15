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Siyasetçi Yazar Ulubey 'beraat' etti

Siyasetçi Yazar Fatma Ulubey, tütün nedeniyle yaşanan eylemlerde hakkında açılan davanın 4. yılında karara bağlandığını ifade ederek, beraat ettiğini söyledi.

15 Eylül 2021 Çarşamba 16:11
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Siyasetçi Yazar Ulubey 'beraat' etti

“Sonuna kadar hak, hukuk, adalet diyorum”

Konu hakkında mesaj yayımlayan Ulubey; “Nihayet adalet geç de olsa tecelli etti. 4 yılı aşkın süredir Adıyaman'da tütün  emekçilerinin alın terini savunduğum için yargılandım. Bugün  de bir duruşmam vardı. Beraatıma karar verildi. Bu zorlu süreçte yanımda duran, Gazeteci abim Hacı Boğatekin, Sevinç Yıldırım  ve  telefonla arayan, soran ve haklı davamı savunan herkese, sosyal medyadaki takipçilerime, değerli basınımıza. Özellikle Sevgili avukatlarım  Songül Varki Yıldırım, irfan Vurucu'ya yürekten teşekkür ederim. Sonuna kadar hak, hukuk, adalet diyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: PHA
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