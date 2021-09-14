Siyasetçi Ulubey: Tütün Adıyaman'ın ekmeğidir, alın teridir

Mücadelesinin alın terinin mücadelesi, emeğin mücadelesi olduğunu hatırlatan Siyasetçi Yazar Fatma Ulubey, "Hepinizin bildiği gibi Adıyaman ilimizin geçim kaynağı olan Tütüne 4 yıl önce getirilmek istenen yasaklamalarla ile ilgili olarak tütün emekçilerimizin yanında bulunup, alın terini savunduğum için haksız bir yargılanma süreci yaşıyorum. Tütün Adıyaman'ın ekmeğidir, alın teridir. Tütüne yasak gelirse Adıyaman ırgat kent olmaya mahkum kalacak dediğim için yargılanıyorum. Bir duruşmam da yarın yani Çarşamba günü Saat 10. 30 'da. 4 yıldır adliye koridorlarında gidip geliyorum. Dilerim bu son duruşmam olur" dedi.

“Haksız bir yargılanma süreci yaşıyorum”

Vicdanım tütün emekçisinin alın terinin hakkını alma mücadelesine olduğunu söyleyen Ulubey, “Benim hem siyasi kimliğim, hem basın kimliğim ve hem de insani vicdanım tütün emekçisinin alın terinin hakkını alma mücadelesine destektir. Ve aynı zamanda insan onuruna yaraşır ortak bir mücadeledir. Dolayısı ile bu soruşturma biran önce son bulsun. Herkes çok iyi biliyor ki, benim mücadelem alın terinin mücadelesidir, benim mücadelem emeğin mücadelesidir" diye konuştu.