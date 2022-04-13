Siyasetçi-İş İnsanı Karahan'dan bin aileye Ramazan kumanyası

Adıyamanlı Siyasetçi-İş İnsanı Sinan Karahan, sürdürdüğü yardım çalışmalarında Ramazan ayı nedeniyle Adıyaman ve ilçelerde tespit ettiği ihtiyaç sahibi bin aileye Ramazan kumanyası dağıttı.

Siyasetçi-İş İnsanı Karahan, tarafından ilçede maddi durumu iyi olmayan aileler tespit edilerek hazırlanan bin koli vatandaşlara dağıtıldı.

Türkiye'nin ekonomik sıkıntılı günler geçirdiğini ve bu Ramazan ayında da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için yardım kolileri dağıtımı gerçekleştirdiklerini aktaran Siyasetçi-İş İnsanı Karahan,"Zor süreçten geçtiğimiz bu dönemde ihtiyaç sahibi ailelerimize bin koli gıda yardımında bulunduk. Ramazan ayının yardımlaşma ve paylaşma duygusuyla imkanlarımız doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine bir nebze de olsa faydamız dokunsun istedik. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Ramazan ayında yardımlarımızı artırarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştık. Adıyaman ve ilçelerimizde ihtiyaç sahibi ailelere 1000 adet yardım kolisi dağıttık ve dağıtmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum"dedi.

Yardım kolilerini alan vatandaşlar, Karahan’a bu mübarek günde yapmış olduğu yardımlardan dolayı teşekkür ettiler.