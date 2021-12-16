Sincik'te çiftçilere fidan desteği

İlçede Adıyaman İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi finansmanı ile yürütülen "Meyveciliği Geliştirme Projesi" ile 12 bin 500 ceviz fidanı ile "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında ise 12 bin 450 badem fidanı dağıtıldı. Projeler kapsamında ilçede tarımla uğraşan çiftçilere toplam 24 bin 950 fidan dağıtımı yapıldı.