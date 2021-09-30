SGK Müdürü Tekin’den yapılandırma uyarısı

Tekin, 09 Haziran 2021 tarihinde çıkan borçları yeniden yapılandırma çerçevesinde 7326 sayılı kanun doğrultusunda vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumunda olan borçlarını yapılandırabileceklerini söyledi.

Tekin, açıklamasında; “Yapılandırılan borçlar 30 Nisan2021 tarihi ve öncesine ait olan borçlar, özellikle bu yapılandırmada daha önceki borçlara gecikme zammı ve faizi tamamen kaldırılmış olup yerine yurt içi üretici fiyatına endeksli baz alınarak bir borç artırışı söz konusuydu. Bu yapılandırma kapsamında özellikle ana borç üzerine eklenmiş olan üretici fiyatına endeksli yüzde 90 tamamen silinmekte neredeyse sadece anapara ödemesi yapılmaktadır. Vatandaşlarımız gerek 4/A işverenlerimiz kapsamında çalışan işverenlerimiz, gerek Bağ-Kur 4/B kapsamında sigortalılarımız elektronik ortamda ve e-devlet ise, bu başvurularını gerçekleştirebilirler. Özellikle Bağ-Kur 4/B sigortalılar borçlarını yapılandırma kapsamında ödememeleri halinde 30 Nisan 2021 tarihinden önceki bütün hizmetleri askıya alınmakta ve hizmetleri dondurulmaktadır ve prim borçları silinmektedir. Sigortalıkları tekrardan 01 Mayıs 2020 tarihinde başlatılmaktadır. Yapılandırma kapsamında alacaklarımızın gecikme cezası ve zammı yerine yurt içi üretici fiyatına endeksi 30 Nisan 2021 tarihinden önceki prim borcu hizmetleri dondurularak prim borçları siliniyor. Bunların peşin ödemesi halinde faizin yüzde 90 iki taksit ödemeleri halinde yüzde 50’si silinmektedir. Yapılandırmadan yararlanmak için 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksit ödemesini 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödemeleri gerekiyor. Borçlar ikişer aylık dönemlerde 6-9-18 taksitler halinde ödenebilmektedir. 2021 Nisan ayı öncesine ait genel sağlık sigortası primlerinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammı silinecek ve bu kapsamdakiler kanunu yayımı tarihinden itibaren altmış gün ve daha fazla süreye ilişkin prim borçlarının olmaması halinde 31 Aralık 2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir. Özellikle genel sağlık sigortalılarımızdan bu güne kadar gelir testine hiç başvuru yapmamış olanlar 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testine başvurması halinde ve gelir testi sonucu da hane içerisindeki kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretin 3/1 az olduğu halinde sigortalının bütün borçları silinecektir” dedi.