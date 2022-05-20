SGK İl Müdürü Tekin, Adıyaman'da 123 bin SGK'lı çalışan olduğunu açıkladı

SGK Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin, bu yıl Sosyal Güvenlik Haftası'nın 16. yılını çeşitli etkinlikler ve ziyaretlerle kutlayacaklarını söyledi.

Fuat Tekin, 16'ıncısı kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vatandaşlar için öneminden de bahsederek, ülke genelinde sosyal güvenlik bilincinin oluştuğunu ve Adıyaman'da toplam 123 bin SGK'lı çalışan olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Adıyaman’da 'Sosyal Güvenlik Haftası'nın 16. yılı SGK Adıyaman İl Müdürlüğü'nün çeşitli etkinlikleri ile kutlanıyor. Sosyal Güvenlik Haftası'nın 16. yıl kutlamaları nedeniyle açıklama yapan SGK Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin, ülke genelinde sosyal güvenlik bilincinin oluştuğunu ve nüfusun neredeyse tamamının sosyal güvenlik şemsiyesi altında olduğunu söyledi.

Adıyaman SGK İl Müdürü Fuat Tekin, Sosyal Güvenlik Haftası'nın 16.'sını kutladıklarını, SGK'nın toplum için bir güvence olduğunu, sosyal güvenliğin toplum için önemli bir kavram olduğunu, SGK'nın da toplum için önemli bir kurum olarak görev yaptığını ifade etti.

Tekin, sosyal güvenliğin, vatandaşları sosyal risklere karşı güvence altına alan bir sistem olduğunu, ülkemizde de bu hizmeti Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verdiğini ve bu yıl Sosyal Güvenlik Haftası'nın 16.'sını tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman’da çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını aktardı.

Fuat Tekin, bu hafta içerisinde Adıyaman İl Müdürlüğü olarak çeşitli etkinlikler ve ziyaretler yapacaklarını da vurgulayarak ülke genlinde nüfusun yüzde 99,5'inin Genel Sağlık Sigortası ile sağlık hizmetlerinden tamamının faydalandığını belirtti.

Vatandaşların Sosyal Güvenlik konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu da aktaran SGK İl Müdürü Fuat Tekin, "Bu hafta münasebetiyle vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi önem arz ediyor. Türkiye'de şu anda uygulanan genel sağlık sigortası dünyada örnek teşkil eden bir uygulama olarak öne çıkıyor. Ülkemizde nüfusun yüzde 99,5'i Genel Sağlık Sigortası'ndan faydalanmaktadır. Hiçbir vatandaşımızın hastalandığı zaman sağlık hizmetlerinden faydalanmama gibi bir durumu söz konusu değildir" dedi.

Tekin, SGK'nın en önemli görevlerinden birisinin de kayıt dışı istihdamla mücadele etmek olduğunu hatırlatarak, insanların farkında olmadan özellikle yaşlanınca emekli olduğunda ve emekli maaşı aldığında bunun farkına vardıklarını söyleyerek, bundan 20-25 yıl öncesine göre şu anda sosyal güvenlik bilincinin vatandaşlar ve işverenler arasında ciddi oranda arttığına değindi.

Sosyal güvenliğin bir insan ve kul hakkı olduğunu ifade eden Tekin, sigortalılar bazı gerekçelerden dolayı kayıt dışı çalışmayı talep etse bile işverenlerin bunu kabul etmemesi gerektiğini vurguladı.

Son yıllarda işverenlerin de bunu zaten kabul etmediğini, çünkü kayıt dışı çalışmanın işverenlere çok büyük maliyet olarak döneceğini ve bunun ciddi cezaları olacağını hatırlatan Tekin, cezadan ziyade bunun manevi sorumluluğunun bilincinde olunması gerektiği ve o yüzden bu konuda tüm vatandaşlar ile işverenlerin SGK'ya destek olması gerektiğini ifade etti.

Vatandaşlarda sosyal güvenlik bilincinin gittikçe arttığını ve artmaya da devam edeceğini ifade eden İl Müdürü Fuat Tekin, tüm vatandaşların Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutladı.

Tekin, Adıyaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak görevlerinin, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, verimli, etkin, adil, kolay erişilebilir, sürdürülebilir ve teknolojik imkanlar kullanılarak vatandaşlara kaliteli ve çözüm odaklı hizmet vermek olduğunu da ifade etti.