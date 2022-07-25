Şevenk yolunda genişletme çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'nde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.Yunus Emre Mahallesi'ndeki Şevenk Yolunda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, genişletme ve düzenleme çalışmalarının devam ettiği yolun en kısa sürede hizmete açılmasını amaçladıklarını belirtti.

Mahalle sakinleri ise yaptıkları değerlendirmede çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: PHA