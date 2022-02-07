Serabral Palsi hastası Emir tekerlekli sandalyesine kavuştu

Sümerevler Mahallesi'nde ailesiyle oturan ve doğuştan Serabral Palsi ya da diğer bir ifadeyle beyin felci hastası olan Emir Aras tekerlekli sandalyesine kavuşmasının sevincini yaşadı.

Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Ali Çelik, Kahta Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Serkan Aslan ve Mehmet Kırçalı Kız Kuran Kursu öğreticisi Nazlı Pekdaş Yıldırım Emir Aras’ı ziyaret ederek Aras’a bir tekerlekli sandalye hediye etti.

Ortopedik özellikler taşıyan sandalyeye ihtiyacı olduğu ve hayatına bir çok kolaylık katacağı bekliyor.

Hediyeyi alan Emir Aras kendisine sandalye hediye yetkililere teşekkür etti.