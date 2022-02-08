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Şehit Özel Harekat Polisi Fatih Doğan’ın ismi Güzel Sanatlar Lisesine verildi

Adıyaman merkezde bulunan Güzel Sanatlar Lisesinin ismi “Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi olarak değiştirildi.

08 Şubat 2022 Salı 16:38
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Şehit Özel Harekat Polisi Fatih Doğan’ın ismi Güzel Sanatlar Lisesine verildi

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Suriye’nin Azez ilçesine bağlı Mare bölgesinde PKK/PYD terör örgütünün Polis Özel Harekât aracına yaptığı güdümlü füze saldırısı sonucu silah arkadaşları ile birlikte şehit olan Polis Memuru Fatih Doğan’ın ismi Güzel Sanatlar Lisesine verildi.
Okulun konferans salonunda düzenlenen törene şehidin ailesi başta olmak üzere, Vali Mahmut Çuhadar, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, İl Müftüsü Mehmet Taşçı ve öğrenciler katıldı.
"Onların uğruna can verdiği bu vatan, bayrak için aynı hassasiyeti bizim de göstermemiz gerekiyor"
Açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan Vali Mahmut Çuhadar,"Şehitlerimizi ne kadar minnet duygularımızla ansak azdır. Şehitlerimiz kâinatın yaratıcısı Yüce Allah’ın lütfuna mazhar olmuşlardır. Şehitlerimiz aziz vatanın ve bu devletin tapusu ve al bayrağımızın vesikasıdır. Onların haklarını asla ve asla ödeyemeyiz. Bu okulda hem şehidimizin adı yaşatılacak hem de ona milletimiz adına minnettarlığımızı ifade etmiş olacağız. Öğrencilerimizden istediğimiz, uğruna şehit olunan bu vatanı daha iyi koruyup, daha iyi geliştirmeleri. Mutlaka onlara layık olacak bir nesil olarak çalışmamız ve gayret etmemiz gerekiyor. Onların uğruna can verdiği bu vatan, bayrak için aynı hassasiyeti bizim de göstermemiz gerekiyor. Aziz şehitlerimiz bu toprakların ilelebet Türk yurdu olabilmesi adına, huzur, güven ve rahat bir ortamda yaşayabilmemiz adına kanını, canını feda etti. Bizim Fatih şehidimize ve ailesine minnet borcumuz var. Ben şehidimizin ailesini saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Milletimiz adına saygılarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Vatan için en sevdiklerini feda ettiler. Bizlere ancak sonsuz minnet düşüyor. Tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.
"Fatih evladımız bu mukaddes değerler uğruna şehadet şerbetini içti"
Törende duygularını dile getiren Şehit Polis Memuru Fatih Doğan’ın babası Mehmet Doğan ise, öğrencilere seslenerek şunları söyledi:
"Hepiniz birer Fatih’siniz. Fatih evladımızın şehadeti ile birlikte acımız büyük ancak şerefimizde çok büyüktür. Bu ilim ve irfan yuvasına Fatih Doğan ismi verildi. Bu vatanı böldürmeyeceğiz, bu ezanı susturmayacağız. Fatih evladımız bu mukaddes değerler uğruna şehadet şerbetini içti. O hepimiz için şehit oldu. Şehitler ölmez, ölmedikleri gibi de bu vatanı bizlere armağan ettiler. Dumlupınar’da, Çanakkale’de, 15 Temmuz’da şehit olanların sayesinde bugün burada huzur ve güven içerisinde oturuyoruz. Allah tüm şehitlerimizden razı olsun. Hepsinin mekanı cennet olsun"
Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından yapılan dua sonrası tören sona erdi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 08.02.2022 17:56
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