Şehir merkezindeki dereler ıslah ediliyor

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, şehir merkezinde bulunan dereleri bir bir ıslah ediyor.

Şehrin dört noktasında sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, dere ıslah çalışmaları kapsamında Sümerevler Mahallesindeki Abo Paşa, Alitaşı Mahallesindeki Çırçır, Yunus Emre Mahallesindeki Şevenk ve Kapcami Mahallesindeki Tabakhane derelerinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Dere ıslahındaki amaçlarının gelecek nesillere daha yaşanabilir ve daha temiz bir Adıyaman bırakmak olduğunu da söyleyen Başkan Kılınç, "İlimizde koku ve kirlilik oluşturan Abo Paşa, Çırçır, Şevenk ve Tabakhane derelerinin ıslahı için başlattığımız çalışmalar devam ediyor. İnşallah hem çevresel hem de estetiksel açıdan önemli olan bu projeyi tamamlayarak, ilimizin önemli bir sorununa daha neşter vurmuş oluruz" diye konuştu.

Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise bu çalışma ile çevre kirliliğinin önüne geçileceğini belirterek, yetkililere teşekkür etti.