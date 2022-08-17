Şehir içi minibüsleri denetlendi - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü Trafik Amirliği, Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte şehir merkezinde hizmet veren şehir içi minibüs hatlarında denetimlerine devam ediyor.

Toplu taşıma araçlarının karışmış oldukları trafik kazalarının önlenmesi, yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin trafik kurallarına uygun olarak yürütülmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla şehir içi ulaşım hizmeti veren toplu taşıma araçlarında gerçekleştirilen denetimlerle ilgili bilgi veren yetkililer, ekipler tarafından yapılan denetimlerde kurallara uymayan araçların şoförlerinin ve sahiplerinin uyarıldığını dile getirdi.

Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren yolcular ise ekiplere ve yetkililere teşekkür etti.

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