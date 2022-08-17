Galeriler Yazarlar
Adıyaman 38
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.958,34
ALTIN
1.022,91
DOLAR
17,97
STERLİN
21,68
EURO
18,26

Şehir içi minibüsleri denetlendi - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi Trafik Amirliği ile Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde hizmet veren toplu taşıma araçlarını denetledi.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:58
2 Okunma
Şehir içi minibüsleri denetlendi - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü Trafik Amirliği, Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte şehir merkezinde hizmet veren şehir içi minibüs hatlarında denetimlerine devam ediyor.
Toplu taşıma araçlarının karışmış oldukları trafik kazalarının önlenmesi, yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin trafik kurallarına uygun olarak yürütülmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla şehir içi ulaşım hizmeti veren toplu taşıma araçlarında gerçekleştirilen denetimlerle ilgili bilgi veren yetkililer, ekipler tarafından yapılan denetimlerde kurallara uymayan araçların şoförlerinin ve sahiplerinin uyarıldığını dile getirdi.
Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren yolcular ise ekiplere ve yetkililere teşekkür etti.

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sümerevler Mahallesinin asfaltı yenileniyor
Sümerevler Mahallesinin asfaltı yenileniyor
Başkan Aktaş, güven tazeledi
Başkan Aktaş, güven tazeledi
Cumhuriyet Caddesi'nde altyapı çalışması
Cumhuriyet Caddesi'nde altyapı çalışması
Toplum Merkezi 450 kişiye aşure ikram etti
Toplum Merkezi 450 kişiye aşure ikram etti
Demokrasi Parkı yenileniyor
Demokrasi Parkı yenileniyor
Başkan Kılınç, Besni Belediye Başkanı Emre'yi ziyaret etti
Başkan Kılınç, Besni Belediye Başkanı Emre'yi ziyaret etti
Aras ve Torunoğlu güç birliği yaptı
Aras ve Torunoğlu güç birliği yaptı
Halil Aydın: Turuş’da bu yıl topraklarımızda verim alamadık
Halil Aydın: Turuş’da bu yıl topraklarımızda verim alamadık
Adıyaman Belediyesi'nden 5 bin kişilik aşure ikramı - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi'nden 5 bin kişilik aşure ikramı - Videolu Haber
Başkan Kutlu’dan Rektör Turgut’a ziyaret
Başkan Kutlu’dan Rektör Turgut’a ziyaret
Köprülü kavşak çalışmaları devam ediyor
Köprülü kavşak çalışmaları devam ediyor
Başkan Kılınç, üstyapı çalışmalarını inceledi
Başkan Kılınç, üstyapı çalışmalarını inceledi
Deniz: Ya promosyon güncellenmeli ya da protokol feshedilmeli
Deniz: Ya promosyon güncellenmeli ya da protokol feshedilmeli
Başkan Kılınç, A takımıyla durum değerlendirmesi yaptı
Başkan Kılınç, A takımıyla durum değerlendirmesi yaptı
Yeni Mahalle'de yol kazı ve düzenleme çalışması
Yeni Mahalle'de yol kazı ve düzenleme çalışması
Başkan Kılınç: Birliğimizi hiç kimse bozamayacak
Başkan Kılınç: Birliğimizi hiç kimse bozamayacak
Başkan Kılınç, Meydan projesini inceledi
Başkan Kılınç, Meydan projesini inceledi
Başkan Kıymaz: Enginyurt'u şiddetle kınıyorum
Başkan Kıymaz: Enginyurt'u şiddetle kınıyorum
Kentsel dönüşüm yapım aşamasına geçildi
Kentsel dönüşüm yapım aşamasına geçildi
Başkan Kıymaz'dan Salıcı’ya hayırlı olsun ziyareti
Başkan Kıymaz'dan Salıcı’ya hayırlı olsun ziyareti
İYİ Parti’den AGAD’a ziyaret
İYİ Parti’den AGAD’a ziyaret
'Mahallemde Akşam Sineması’nın ilk durağı Bahçecik Mahallesi
'Mahallemde Akşam Sineması’nın ilk durağı Bahçecik Mahallesi
Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek'ten Başkan Kılınç’a EXPO ziyareti
Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek'ten Başkan Kılınç’a EXPO ziyareti
Adıyaman Belediyesi halkın her sorununa el uzatmaya devam ediyor
Adıyaman Belediyesi halkın her sorununa el uzatmaya devam ediyor
Tarihi çarşı esnafı hizmetlerden memnun
Tarihi çarşı esnafı hizmetlerden memnun
Çıkmaz sokaklar bir bir trafiğe açılıyor
Çıkmaz sokaklar bir bir trafiğe açılıyor
Yavru ibibik ve yaralı kızıl şahin koruma altına alındı - Videolu Haber
Yavru ibibik ve yaralı kızıl şahin koruma altına alındı - Videolu Haber
Başkan Kılınç yatırımları inceledi
Başkan Kılınç yatırımları inceledi
Adıyaman'da parklar güvenli hale getiriliyor - Videolu Haber
Adıyaman'da parklar güvenli hale getiriliyor - Videolu Haber
Bakan Yardımcısı Öncü Adıyaman’da incelemelerde bulundu
Bakan Yardımcısı Öncü Adıyaman’da incelemelerde bulundu

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim