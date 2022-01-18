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Şehir genelinde temizlik çalışması

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

18 Ocak 2022 Salı 15:17
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Şehir genelinde temizlik çalışması

Daha temiz bir Adıyaman için gece gündüz demeden çalışan Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki sokakları rutin aralıklarla yıkıyor. İlk olarak sokaklardaki çöpleri toplayan ekipler, daha sonra yıkama aracı ile yolları yıkayarak halkın hizmetine sundu.
Kenar mahalleler ile sokakların yanı sıra şehrin işlek noktalarında ve kurum binalarındada çalışmalarını yürüten ekipler, işe günün ilk ışığıyla birlikte başlayıp, gün boyu faaliyetlerini sürdürüyor.
Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.

 

Kaynak: PHA
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