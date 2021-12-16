Şehidin adını taşıyan okula şehitlik köşesi

01 Ocak 2000 tarihinde, İstanbul 6'ıncı Motorize Piyade Alay Komutanlığı emrinde vatani görevini yaparken şehit olan Adıyamanlı Piyade Er Bahri Çetin’in ismi kentte bir okula verilmişti.

Törene, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, şehidin annesi ile kardeşleri ve çok sayıda jandarma personeli katıldı.

Merkeze bağlı İnceler Şehit Bahri Çetin ilkokulunda şehidin anısını yaşatmak amacıyla Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yaptırılan şehitlik köşesi törenle hizmete girdi.

Kaynak: PHA