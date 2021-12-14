banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 15
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2,157.74
ALTIN
818.39
DOLAR
14.36
STERLİN
19.04
EURO
16.22

Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: Olmaz, yapılamaz denileni yapıyoruz

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde S.S Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi üretim tesisinin açılışında konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Savunma Komisyonu Başkanı Av. Ahmet Aydın,"Tütün ile ilgili olarak siyaset yapmadık. Tütün konusunda milletimiz ve memleketimiz adına neler yapabiliriz diye çözüm üretmenin peşinde koştuk"dedi.

14 Aralık 2021 Salı 20:11
3 Okunma
Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: Olmaz, yapılamaz denileni yapıyoruz

Çelikhan-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan eski tekel barakalarından tütün kooperatifi açılışına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Savunma Komisyonu Başkanı Av. Ahmet Aydın, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, Jandarma Komutanı Emrah Dağlı, İlçe Emniyet Amiri Hacı Bayram Arpacı, Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, Siyasi ve STK temsilcileri ile tütün üreticileri katıldı.
Açılış programında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan Vali Mahmut Çuhadar, Yasak olan tütünün serbest bir şekilde pazar piyasasında satılması için tütün kooperatifi üretim tesisini vatandaşın hizmetine açarak çığır açtıklarını ifade etti.

Türkiye’de bir ilkin burada başlayacağını duyuran Vali Çuhadar, şunları söyledi:

"Tütünün ne olduğunu ne olmadığını hepinizden çok iyi bildiğini inanıyorum. Tütün deyince Adıyaman ve Çelikhan önde geliyor. O yüzden hedefimiz 2017’den itibaren kooperatifleşme için bir karar aldık. Tütünün legal ortamda ticaretinin yapılması için kooperatifinin kurulması gerektiğini yasalaştırılmış bunun artık tartışılacak bir tarafı kalmadı. Bizlere düşen kooperatifi en iyi şekilde kurup önün açmak ve desteklemek için bu günde olduğu gibi üretime kavuşturmak. Yapılan bu çalışmaların ardından Çelikhan Kooperatif Başkanı ve üyelerini tebrik ediyorum ve onlara çok teşekkür ediyorum. Bunlar bir ilki başardılar ve Sayın vekilimin dediği gibi Türkiye’de bir ilk burada başlayacağımız tütün alımı, resmi bir ilk bu bir çığır açtığını belirtti. Bu kooperatifin açılması için öncelikle hayırlı olsun ve kooperatif açılışına katılanlara da teşekkür ediyorum. İnşallah her şey çok güzel olacak,
yalan ve iftiralar ile algı operasyonları yaptılar."
Daha sonra kürsüye çıkan AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, "Tütün ile ilgili olarak siyaset yapmadık. Tütün konusunda milletimiz ve memleketimiz adına neler yapabiliriz diye çözüm üretmenin peşinde koştuk. Çelikhanlı tütün üreticimizin bir iki dönüm üzerinden elde ettiği tütünle aile geçimini sağladığı, alın teri, göz nuru ve el emeği idi tütün. Tütün konusunda bugünlere kolay gelinmedi. Tütünün bir hikâyesi var. Tütün konusunda bugün ahkâm kesenlerin tütünün başına neler getirdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. AK Parti kurulmadan önce meşhur Kemal Derviş yasaları ile tütünü yasaklayan zihniyet bugün tütün konusu üzerinden siyaset ve algı yapmaktadır. Tütün konusunda şahsım üzerinden yalan ve iftiralar ile algı operasyonları yaptılar. Tütün ile ilgili yatırımı var, tütün fabrikası var denildi ben bile bu fabrikanın nerede olduğunu hala bulamadım, haberim yok. Fabrikayı bulursanız, bu konuda beni de bilgilendirin." dedi.

"50 kilograma kadar tütün satışının önünü biz açtık"

Olmaz, yapılamaz denileni yaptıklarını ve bugün burada tarihi bir ana şahitlik ettiklerini aktaran Aydın, "Kemal Derviş yasaları ile sarmalık kıyılmış tütün ile ilgili olarak 4733 sayılı yasa ile bırakın satışını yapmayı, bulundurulması bile 1-3 yıl arasında hapis cezası getiriyordu. Tütün tarımsal destekten çıkarılmıştı. Bunların hepsi daha AK Parti kurulmadan önce yapılanlardı.  AK Parti iktidarları döneminde 50 kilograma kadar tütün satışının önünü biz açtık. Adıyaman tütünü adı altında piyasada gerçek üreticimizin aleyhine olan gelişmeler üzerine ve tütünü kayıt altına almak için Ankara’da Adıyaman'dan 16 sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldik. Tütün konusunda neler yapabiliriz diye görüş alışverişinde bulunduk ve kooperatifler üzerinden tütünü kayıt altına alarak üreticimizin önünü açabiliriz noktasında birleşerek o dönem Başbakanımız olan Sn. Binali Yıldırım Bey ve bakanlarımız ile görüştük. Tütünü kooperatifler üzerinden yasal hale getirerek, gerçek üreticilerimizin önünü açtık. Kooperatiflerin kurulması sürecinde ciddi destekler sağladık. Yeni teknoloji ile kurulma şartını kaldırdık, OSB içerisinde kurulma şartını kaldırdık, bin m2 alanda kurulması gerekiyordu 750 m2’ye düşürdük. Kırsal kalkınma desteği kapsamında projelendirme yapılır ise yüzde 50 hibe desteği sağladık. ÖTV oranını yüzde 40 seviyelerine indirdik. Bugün burada en son aldığımız rakamlara göre 18 kooperatif kurulmuş ve 5 tanesi Çelikhan ilçemizde. Olmaz, yapılamaz denileni yapıyoruz ve bugün burada tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bugün bizlerde burada olmak istedik, bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedik. Bu tesisin ilimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesildi.
Tütün üretim tesisini ziyaret eden katılımcılar yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman Belediyesi Kendi ürettiği asfaltı kullanmaya başladı
Adıyaman Belediyesi Kendi ürettiği asfaltı kullanmaya başladı
Adıyaman'da zeytin üreticileri teknik geziye uğurlandı
Adıyaman'da zeytin üreticileri teknik geziye uğurlandı
Çiftçilere fidan desteği devam ediyor
Çiftçilere fidan desteği devam ediyor
Besni'nde gıda denetimleri aralıksız devam ediliyor
Besni'nde gıda denetimleri aralıksız devam ediliyor
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir, Mevlid-İ şerifle anıldı
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir, Mevlid-İ şerifle anıldı
AGC ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı
AGC ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı
Adıyaman Belediyesi'nin önemli yatırımı hizmet vermeye başladı
Adıyaman Belediyesi'nin önemli yatırımı hizmet vermeye başladı
Başkan Kılınç, Almanya'daki Türk STK temsilcileriyle bir araya geldi
Başkan Kılınç, Almanya'daki Türk STK temsilcileriyle bir araya geldi
Vali Mahmut Çuhadar’dan özel yeteneğe anlamlı ziyaret
Vali Mahmut Çuhadar’dan özel yeteneğe anlamlı ziyaret
İl İnsan Hakları Kurulu Üyeleri’nden Vali Mahmut Çuhadar’a ziyaret
İl İnsan Hakları Kurulu Üyeleri’nden Vali Mahmut Çuhadar’a ziyaret
Başkan Aydın'ın dayısı Altuğ, son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Aydın'ın dayısı Altuğ, son yolculuğuna uğurlandı
Muhtarlardan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Muhtarlardan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Başkan Kılınç, Bahçelievler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Kılınç, Bahçelievler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Kılınç: Halk ekmek için çalışmalara başladık
Başkan Kılınç: Halk ekmek için çalışmalara başladık
KESK’in 26. Kuruluş yıldönümü mesajı
KESK’in 26. Kuruluş yıldönümü mesajı
Gazeteci Alkuş’tan, Kılınç ve Işık’a ziyaret
Gazeteci Alkuş’tan, Kılınç ve Işık’a ziyaret
Vali Çuhadar'dan '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı
Vali Çuhadar'dan '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı
Gölbaşı'nda çiftçilere 20 bin hurma fidanı dağıtıldı
Gölbaşı'nda çiftçilere 20 bin hurma fidanı dağıtıldı
Başkan Kılınç, STK temsilcileriyle bir araya geldi - Videolu Haber
Başkan Kılınç, STK temsilcileriyle bir araya geldi - Videolu Haber
Çelik: Üreten Çiftçilerimize Bağ-Kur prim desteği sağlanmalı
Çelik: Üreten Çiftçilerimize Bağ-Kur prim desteği sağlanmalı
Yücekaya: 17 yıl boyunca bu gazeteye çok kişinin emeği geçti
Yücekaya: 17 yıl boyunca bu gazeteye çok kişinin emeği geçti
Başkan Aslan’dan Belediye Başkanı Kılınç’a ziyaret
Başkan Aslan’dan Belediye Başkanı Kılınç’a ziyaret
Başkan Kılınç, Mercan TV'de çalışmaları hakkında bilgiler verecek
Başkan Kılınç, Mercan TV'de çalışmaları hakkında bilgiler verecek
Palalı'dan 'okul öncesi çocuklara din eğitimi verilmesi' kararına tepki
Palalı'dan 'okul öncesi çocuklara din eğitimi verilmesi' kararına tepki
Adıyaman Belediyesinden 'engelli oteli' projesi
Adıyaman Belediyesinden 'engelli oteli' projesi
Başkan kılınç, Birim müdürleriyle istişare toplantısında bir araya geldi
Başkan kılınç, Birim müdürleriyle istişare toplantısında bir araya geldi
Adıyaman Belediyesi’nden ‘Çevre Yönetimi’ konusunda önemli proje
Adıyaman Belediyesi’nden ‘Çevre Yönetimi’ konusunda önemli proje
Başkan Kılınç'tan Kızılay Toplum Merkezine ziyaret - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan Kızılay Toplum Merkezine ziyaret - Videolu Haber
Alevi Kanaat önderlerinden, Başkan Kılınç’a ziyaret
Alevi Kanaat önderlerinden, Başkan Kılınç’a ziyaret
Başkan Kıymaz, Larnaka’da ki saldırıyı kınadı
Başkan Kıymaz, Larnaka’da ki saldırıyı kınadı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim