Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: Olmaz, yapılamaz denileni yapıyoruz

Çelikhan-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan eski tekel barakalarından tütün kooperatifi açılışına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Savunma Komisyonu Başkanı Av. Ahmet Aydın, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, Jandarma Komutanı Emrah Dağlı, İlçe Emniyet Amiri Hacı Bayram Arpacı, Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, Siyasi ve STK temsilcileri ile tütün üreticileri katıldı.

Açılış programında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan Vali Mahmut Çuhadar, Yasak olan tütünün serbest bir şekilde pazar piyasasında satılması için tütün kooperatifi üretim tesisini vatandaşın hizmetine açarak çığır açtıklarını ifade etti.

Türkiye’de bir ilkin burada başlayacağını duyuran Vali Çuhadar, şunları söyledi:

"Tütünün ne olduğunu ne olmadığını hepinizden çok iyi bildiğini inanıyorum. Tütün deyince Adıyaman ve Çelikhan önde geliyor. O yüzden hedefimiz 2017’den itibaren kooperatifleşme için bir karar aldık. Tütünün legal ortamda ticaretinin yapılması için kooperatifinin kurulması gerektiğini yasalaştırılmış bunun artık tartışılacak bir tarafı kalmadı. Bizlere düşen kooperatifi en iyi şekilde kurup önün açmak ve desteklemek için bu günde olduğu gibi üretime kavuşturmak. Yapılan bu çalışmaların ardından Çelikhan Kooperatif Başkanı ve üyelerini tebrik ediyorum ve onlara çok teşekkür ediyorum. Bunlar bir ilki başardılar ve Sayın vekilimin dediği gibi Türkiye’de bir ilk burada başlayacağımız tütün alımı, resmi bir ilk bu bir çığır açtığını belirtti. Bu kooperatifin açılması için öncelikle hayırlı olsun ve kooperatif açılışına katılanlara da teşekkür ediyorum. İnşallah her şey çok güzel olacak,

yalan ve iftiralar ile algı operasyonları yaptılar."

Daha sonra kürsüye çıkan AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, "Tütün ile ilgili olarak siyaset yapmadık. Tütün konusunda milletimiz ve memleketimiz adına neler yapabiliriz diye çözüm üretmenin peşinde koştuk. Çelikhanlı tütün üreticimizin bir iki dönüm üzerinden elde ettiği tütünle aile geçimini sağladığı, alın teri, göz nuru ve el emeği idi tütün. Tütün konusunda bugünlere kolay gelinmedi. Tütünün bir hikâyesi var. Tütün konusunda bugün ahkâm kesenlerin tütünün başına neler getirdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. AK Parti kurulmadan önce meşhur Kemal Derviş yasaları ile tütünü yasaklayan zihniyet bugün tütün konusu üzerinden siyaset ve algı yapmaktadır. Tütün konusunda şahsım üzerinden yalan ve iftiralar ile algı operasyonları yaptılar. Tütün ile ilgili yatırımı var, tütün fabrikası var denildi ben bile bu fabrikanın nerede olduğunu hala bulamadım, haberim yok. Fabrikayı bulursanız, bu konuda beni de bilgilendirin." dedi.

"50 kilograma kadar tütün satışının önünü biz açtık"

Olmaz, yapılamaz denileni yaptıklarını ve bugün burada tarihi bir ana şahitlik ettiklerini aktaran Aydın, "Kemal Derviş yasaları ile sarmalık kıyılmış tütün ile ilgili olarak 4733 sayılı yasa ile bırakın satışını yapmayı, bulundurulması bile 1-3 yıl arasında hapis cezası getiriyordu. Tütün tarımsal destekten çıkarılmıştı. Bunların hepsi daha AK Parti kurulmadan önce yapılanlardı. AK Parti iktidarları döneminde 50 kilograma kadar tütün satışının önünü biz açtık. Adıyaman tütünü adı altında piyasada gerçek üreticimizin aleyhine olan gelişmeler üzerine ve tütünü kayıt altına almak için Ankara’da Adıyaman'dan 16 sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldik. Tütün konusunda neler yapabiliriz diye görüş alışverişinde bulunduk ve kooperatifler üzerinden tütünü kayıt altına alarak üreticimizin önünü açabiliriz noktasında birleşerek o dönem Başbakanımız olan Sn. Binali Yıldırım Bey ve bakanlarımız ile görüştük. Tütünü kooperatifler üzerinden yasal hale getirerek, gerçek üreticilerimizin önünü açtık. Kooperatiflerin kurulması sürecinde ciddi destekler sağladık. Yeni teknoloji ile kurulma şartını kaldırdık, OSB içerisinde kurulma şartını kaldırdık, bin m2 alanda kurulması gerekiyordu 750 m2’ye düşürdük. Kırsal kalkınma desteği kapsamında projelendirme yapılır ise yüzde 50 hibe desteği sağladık. ÖTV oranını yüzde 40 seviyelerine indirdik. Bugün burada en son aldığımız rakamlara göre 18 kooperatif kurulmuş ve 5 tanesi Çelikhan ilçemizde. Olmaz, yapılamaz denileni yapıyoruz ve bugün burada tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bugün bizlerde burada olmak istedik, bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedik. Bu tesisin ilimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesildi.

Tütün üretim tesisini ziyaret eden katılımcılar yetkililerden bilgi aldı.