SANKO Üniversitesi’nde Kurban Bayramı kutlaması

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram ile akademik ve idari personel Kurban Bayramı kutlamasında bir araya geldi.

Sağlıkta şiddetin durmadığı, yine bir hekimin katledildiği sürecin yaşandığını anımsatan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram, “Doktorumuza Allah’tan rahmet, acılı ailesi, yakınları ve tüm sağlık camiasına sabırlar diliyoruz. Bu olaylar bir an önce son bulmalı” dedi.

Covidli hasta sayısının her gün artmaya başladığına vurgu yapan Prof. Dr. Bayram, “Pandemide her zaman vurguladığımız gibi bu bayramda da sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve mümkün olduğunca temastan kaçınarak bayramlaşmalıdır” diye konuştu.

Üniversite ve üniversite hastanesi olarak başarılı çalışmalar yaptıklarını belirten Prof. Dr. Bayram, “Başarı duayen hocalarımız ile görevinin bilincinde ve donanımlı çalışma arkadaşlarımız sayesinde oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, Kurban Bayramınızı kutluyorum. Sağlık ve mutlulukla nice bayramları bir arada kutlamayı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

